Erdoğan: Oyumuz yüzde 48'e çıktı

BİTLİS - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin oy oranında artış olduğunu ifade ederek, "AK Parti’nin halkımızın gönlündeki yeri güçlenerek devam ediyor. Muhalefet de ciddi manada kan kaybediyor" dedi.

Erdoğan, Limak Holding tarafından yaptırılan çimento fabrikasının açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan, kapatma davasının ardından AK Parti’nin oylarının yükseldiğini ifade eden bir gazetecinin "Bunu neye bağlıyorsunuz? Bir kamuoyu araştırması yaptırdınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:



Herşey değişebilir

"Şu anda yapılan araştırmada 48 civarında bir şey gözüküyor. Tabii bu, olayın duygusallığı içerisinde değişebilir. Bir çok şey değişebilir. Bunların özellikle bu yaz süreci içerisinde değerlendirmesini yapacağız. Şu anda kongreler sürecindeyiz. Kongrelerimizi bir taraftan yapıyoruz. Fakat kesinlikle gördüğüm şey şudur; AK Parti’nin halkımızın gönlündeki

yeri güçlenerek devam ediyor. Muhalefet de ciddi manada kan kaybediyor, bunu da görüyoruz. Bu 48 derken kararsızlarda ciddi bir artışın olduğunu da söyleyebiliriz."

Bir gazetecinin "AK Parti davadan olumlu etkilendi diyebilir miyiz?" sorusuna da Başbakan Erdoğan, "Oralara pek girmek istemiyorum. Doğru olmaz" karşılığını verdi. Başbakan Erdoğan, İstanbul’da havan topuyla yapıldığı ifade edilen saldırıyla ilgili soruyu yanıtlarken de şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili incelemeler devam ediyor. Daha henüz net, açık bir şey yok. Sadece orada böyle bir havan mermisinin olması ve o havan mermisinin kullanıldığı borunun aslında yapma bir şey olduğu filan... Dolayısıyla şu anda çalışmalar, araştırmalar devam ediyor. Netice

alındıktan sonra zaten gerekli açıklamayı Sayın Bakanımız yapacaktır."



