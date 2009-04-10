Erdoğan, otelden cuma namazı için çıktı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tatil için bulunduğu Antakya'daki 5 yıldızlı Ottoman Palace Otel'den 36 saat sonra çıkıp, Anadolu'da yapılan ilk cami olan Habib-i Neccar Camii'nde cuma namazı kıldı.



Önceki gece saat 00.30'da eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye ile birlikte `Ata' uçağıyla geldiği Antakya'da doğruca tatil yaptığı termal özelliği bulunan Ottoman Palace Otel'e geçen Başbakan Erdoğan dün gün boyu odasından dışarı çıkmadı. Seçim yorgunluğunu atmaya çalışan Erdoğan, geniş güvenlik önlemi alınan otelden tam 36 saat sonra bugün cuma namazı için ayrıldı.



Erdoğan'ın cuma namazına katılacağı, Anadolu'da yapılan ilk cami olan Habib-i Neccar Camii çevresinde sabahtan itibaren geniş güvenlik önlemi alındı, bazı binalara da keskin nişanlıcılar yerleştirildi. Havanın güzel olması nedeniyle bahçesi de dolan camiye akın eden vatandaşlar da korumalar tarafından geri çevrildi.



Cami çevresinde toplanan kalabalığın alkışları arasında camiye gelen Erdoğan, burada cuma namazını kıldı.



Habib-i Neccar Camii



Anadolu’da yapılan ilk cami olarak bilinir. Cami, Roma dönemine ait bir pagan tapınağının üzerine inşa edilmiştir. Günümüzdeki cami Osmanlı Devleti dönemi eseridir, etrafı medrese odaları ile çevrilidir. Avlusunda 19.yy eseri bir şadırvan bulunur. Caminin kuzeydoğu köşesinde İsa'nın havarilerinden Yunus (Yuhanna) ve Yahya (Pavlos) ile onlara ilk inanan ve şehit edilen ilk kişi olan Antakyalı Habib-i Neccar'ın türbesi bulunur.



Antakya şehri, İslam Devleti'nin lideri Halife Ömer'in komutanlarından Ubeydullah Bin Cerrah tarafından fethedildiği dönemde fethin simgesi olarak, Habib-i Neccar ve İsa'nın iki havarisinin mezarının bulunduğu yerde, bir cami inşa edildi. 1098'de Haçlıların eline geçen ve 1099'da Antakya Prensliği halini alan şehri Memluk Sultanı Melik Zahir Baybars fethedince camiyi yeniden yaptırdı. Caminin medrese duvarlarında üzerinde Baybars'ın adı olan bir kitabe var. Depremlerden zarar gören cami ve minaresi birçok kez yenilendi.

