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Erdoğan, Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin YÖK Başkanı Saraç'tan bilgi aldı

  ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki silahlı saldırı hakkında YÖK Başkanı Yekta Saraç’tan bilgi aldı

05 Nisan 2018 21:33

 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi\'ndeki silahlı saldırı hakkında YÖK Başkanı Yekta Saraç’tan bilgi aldı. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Başkanı Saraç’ı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi\'nde bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucunda 4 akademisyenin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak YÖK Başkanı Saraç’tan bilgi aldığı kaydedildi. Dehşet verici saldırıdan ve can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, hayatlarını kaybeden akademisyenlere Allah’tan rahmet dilediği öğrenildi.
 

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