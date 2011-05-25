Erdoğan: Orgeneral olamadı, ödemesi gereken ceza vardı

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale mitinginde yine MHP adayı Korgeneral Engin Alan’ı hedef alarak, ''Herkes ayağa kalkmış ülkenin Başbakanını karşılarken bu zat (Emekli Korgeneral Engin Alan) ayağa kalkmayacak kadar edepten uzak birisidir. Şimdi bu MHP'nin adayı. MHP'nin Genel Başkanı 'Onurlu bir generaldir' diyor. Sevsinler böyle onurlu generali. O da payını aldı. Beklentisi çok büyüktü orgeneral olmayı bekliyordu ama olamadı. Niye? Çünkü, ödemesi gereken bir ceza vardı'' dedi.



Erdoğan, partisince Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. 12 Eylül'de yapılan halk oylamasında Kırıkkale'den yüzde 69 ''evet'' oyu çıktığını hatırlatan Başbakan Erdoğan, bu nedenle Kırıkkalelilere teşekkür etti.



AK Parti olarak 780 bin kilometrekareyi ve 74 milyon insanı kucakladıklarını belirten Erdoğan, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abhazasıyla, Boşnakıyla 74 milyon vatandaşı ''yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü'' anlayışıyla sevdiklerini söyledi.





Şu anda çok ilginç gelişmeler olduğunu kaydeden Başbakan Erdoğan, vatandaşlardan bu gelişmeleri çok iyi görmelerini istedi. Erdoğan, şöyle konuştu:





''Ne dolapların döndüğünü çok iyi görmenizi istiyorum. Biz, mitingimizi yapmak, kardeşlerimizle kucaklaşmak için Hakkari'ye gittik. BDP ve terör örgütü, oradaki vatandaşlarımızı tehdit etti ve mitinge gelmelerini engelledi. Kepenkler yine zorla kapattırıldı ama biz mitingimizi orada katılan kardeşlerimizle yaptık.





İki gün sonra, CHP Genel Başkanı oraya miting yapmak için gitti, BDP'lilere konuştu. Bakın bugün gazetelere, terör örgütü mensupları da o mitingin içindeydi. Resimlerle tespit edilmiş... CHP'nin mitinginde bir tane Türk bayrağı yoktu. Bay Kemal, sen bu ülkede neyin mücadelesini veriyorsun yahu? Niye korktun, niye orada bayraklarının arasına Türk bayrağını koyamadın? Çünkü BDP'lilerin eline Türk bayrağını vermek yürek ister, yürek. Bunu yapamadın sen.

Biz bu yola çıkarken 'tek millet& dedik, niye? 'Millet' dediğimiz nedir? Bunun içinde Türkü, Kürdü, Lazı, Gürcüsü, Abhazası, Romanı vardır, ne varsa... Millet olarak bunu kabul edenlerin hepsi, bu ülkede bu tek millet kavramının içindedir. 'Tek bayrak' da dedik. Niye bizim bayrağımız birilerini rahatsız ediyor, rengi mi rahatsız ediyor? Şehidimizin kanıdır... Hilal mi rahatsız ediyor? Bağımsızlığımızın simgesidir... Yıldızı mı rahatsız ediyor? Bağımsızlığımızın şehidimizin sembolüdür... Onun için 'tek bayrak' dedik. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' diyoruz.





Bay Kemal, Hakkari'ye gidiyor ne diyor 'biz sizlere burada tabii ki yerel yönetimler özerkliği noktasında özerklik vereceğiz çünkü bu Avrupa Birliği'nde de var' diyor. Ardahan'a gidiyor, 'Ben eyalet sistemini kastetmedim' diyor. Bu adam, bir garip adam. Hakkari'de başka, Ardahan'da başka. Ardahan'da başka, Kırıkkale'de başka. Bu adam, bu. Akşam başka, sabah başka. Bunların genlerine işlemiş, genlerine...''





CHP'nin kaset yoluyla, medya yoluyla, ayak oyunlarıyla yeniden tasarlandığını, şimdi de aynısının MHP'ye yapıldığını belirten Erdoğan, MHP'de yargılanan bir korgeneralin aday gösterildiğini ifade etti. Erdoğan, şöyle konuştu:





''Bir Başbakan olarak 18 Mart kutlamalarında Çanakkele'de Şehitler Anıtı'nın olduğu bölgeye geliyorum, orada maalesef edebe mugayir, itaat, saygı -ki askerin en iyi bildiği konu budur- herkes ayağa kalkmış ülkenin Başbakanını karşılarken, bu zat ayağa kalkmayacak kadar edepten uzak birisidir. Şimdi bu MHP'nin adayı. MHP'nin Genel Başkanı 'Onurlu bir generaldir' diyor. Sevsinler böyle onurlu generali. O da payını aldı. Beklentisi çok büyüktü orgeneral olmayı bekliyordu ama olamadı. Niye? Çünkü, ödemesi gereken bir ceza vardı. AK Parti'de bunu göremezsiniz. Asıl onur mücadelesi AK Parti'nin içinde devam ediyor ve biz kalkıp da bu tür olaylara prim vermeyiz, vermeyeceğiz. 12 Eylül'de olduğu gibi CHP, MHP, BDP, Ergenekon, terör örgütü aynı hizaya geçmediler mi? Şimdi gene aynı hizadalar. Hedefte AK Parti var.''

Seçime 17 gün kaldığını hatırlatan Başbakan Erdoğan, Kırıkkale'nin daha önceki kararının aynısını beklediğini söyledi.





İttiafak yapıyorlar





CHP, MHP ve BDP'nin eski günleri özlediğini, Türkiye'yi yeniden 2002 öncesine götürmek istediklerini söyleyen Başbakan Erdoğan, ''O eski günlere götürmek için ittifak yapıyorlar'' diye konuştu. Eski günlerde yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar, ayakları üzerinde duramayan, itibari kalmayan bir Türkiye olduğunu anlatan Başbakan Erdoğan, bugün dünyanın 17. büyük ekonomisi olan bir Türkiye bulunduğunu söyledi.





Türkiye'nin finansal krizlerden birini başarıyla atlatığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Bugün bölgesel meselelerde, küresel meselelerde söz sahibi olan bir Türkiye var. Vizeleri kaldıran, ticareti arttıran, barışı, adaleti, hakkı, hukuku en güçlü şekilde savunan bir Türkiye var. Ortadoğu sokaklarında adı yankılanan, ay yıldızlı bayrağı muhabbetle selamlanan bir Türkiye var. Pasaportu itibar gören, parası saygın bir Türkiye var. Bugün yoksuluna sahip çıkan, engelli vatandaşını gözeten, emeklisine vefa borcunu ödeyen bir Türkiye var.

İşsize iş üretmek için yoğun mücadele veren, bunda da hamd olsun başarı sağlayan bir Türkiye var. İnşallah çok daha iyisini yapacağız. 2023 yılında ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapacağız. Bugünlere kardeşlikle geldik, geleceği de kardeşlik üzerine inşa edeceğiz. Bugünlere birlik, dayanışma içinde, istikrar ve güvenle geldik, geleceğe de böyle yürüyeceğiz. İşsize daha fazla iş üretiyoruz, üreteceğiz. Biz görevi devraldığımızda Türkiye'de işsizlik oranı 10,7'ydi. Krize rağmen yeniden oraya yaklaştık ve daha aşağı düşeceğiz. Artık mevsim şartları istihdamı artırıyor. Daha iyi olacak inşallah 10'un altına ineceğiz. Bunu şurada 2-3 ay içinde göreceksiniz. Yoksulu daha fazla gözeteceğiz. Geldiğimizde bu ülkede yoksulluk sınırı altında 19 milyon insan vardı. Şimdi 12 milyon 750 bin... Böyle bir noktadayız. Emeklimizin maaşlarını çok yüksek oranlarda biz arttırdık, imkanlar çoğaldıkça daha da artıracağız. Emeklileri kuyruk çilesinden biz kurtardık, evlerine gidip maaş ödemeye başladık inşallah standartları daha da yükselteceğiz. Bütün bunları birlikte dayanışmayla, kardeşlikle yapacağız.''





Devletin işçisine memuruna borcu olur mu?





8,5 yıl önce nemalar adı altında işçi ve memurun devletten alacağının 13,5 katrilyon olduğunu anlatan Başbakan Erdoğan, hem MHP'nin hem de CHP'nin bu paralarla borç ödediklerini dile getirdi. ''Çünkü, dışta itibar kalmamıştı. Maaşlardan kesiyorlardı. DSP'si, ANAP'ı aynı şeyi yaptı'' diyen Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:





''Devletin işçisine, memuruna borcu olur mu? Bizim Ali Bey'e dedim ki 'hemen sendikalarla görüş. Süratle bu parayı ödeyeceğiz. Para var mı?' dedim. Dedi ki, 'Para mara bırakmamışlar, kağıt var' 13,5 katrilyon. Hemen sendikalarla görüştük, konuştuk, 13,5 katrilyonu takır takır biz ödedik. Böyle devlet olur muydu. Ne hale geldik. Ama biz devlet olarak görevimizi yaptık. Bitmedi bir de Konut Edindirme Yardımı altında para topladılar. Konut var mı ortada, yok. Toplamışlar, toplamışlar ne konut var ne bir şey. Bunlar AK Parti mi? AK Parti toplu konutlar yapıyor. Şu ana kadar MHP'nin işçimize, memurumuza borçlandığı adına KEY denilen bu konuda da yine bu paralardan şu ana kadar 3 katrilyonu biz ödedik. Ah Sayın Bahçeli, hangi yüzle konuşuyorsun. 13,5 katrilyon borçlandın, biz ödedik. 3 katrilyon KEY'den ödedik. Aynen Sayın Bahçeli IMF'nin kapısına gitti yalvardı. Tabii kendisi yalvaramaz da şu anda Bay Kemal'in yanında yer alan bazı kişiler var, onlar gidip yalvardılar. İstediler, 27,5 milyar dolar IMF'ye borçlandık. Başladık ödemeye. Şu anda ne kadar var? 4,9 milyar dolar var. Bunu ödeyen kim, biz. Bunu da biz ödedik. İstesek hepsini şimdi öderiz ama faizi çok düşük olduğu için 2013 Nisan'ına kadar onu da temizleyip atacağız.''

