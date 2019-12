Erdoğan öptürmedi!

'Hatun öpme diyor'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmadığı, adaletin sağlanmadığı bir toplumda kalkınmadan, ilerlemeden gelişmeden söz edilemeyeceğini ifade ederek, "Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti, Anayasamızda demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanıyor. Bunun herhangi bir tanesini bir kenara koyamazsınız. Eğer bir tanesi eksik olursa Türkiye Cumhuriyeti Devleti noksan olur" dedi.Erdoğan, Antalya Yeni Adliye Binası’nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Antalya’nın, artık Türkiye’nin vitrini, dünyaya açılan bir kapısı olduğunu ifade ederek, Antalya’ya yakışan bir adliye binasının açılışını yaptıklarını söyledi.Hükümet olarak, milletten aldıkları güçle yola devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, milletin değişim ve dönüşüm talepleri doğrultusunda, Türkiye’nin her yerini, her alanda ayağa kaldıracak adımları attıklarını ifade etti.İnsanları mutlu ve müreffeh bir geleceğe taşımak için kamu hizmetlerini Türkiye’nin her köşesine kaliteli ve hızlı bir şekilde götürmenin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bunu da hakkaniyete riayet ederek, sosyal hukuk devlet ilkesine sımsıkı bağlı kalarak, adalete zerre miktarınca sapmadan sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmadığı, adaletin sağlanmadığı bir toplumda kalkınmadan, ilerlemeden gelişmeden söz edemeyiz. Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti, Anayasamızda demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanıyor. Bunun herhangi bir tanesini bir kenara koyamazsınız. Eğer bir tanesi eksik olursa Türkiye Cumhuriyeti Devleti noksan olur.Devleti bu 4 temel niteliğini asla bir birinden ayırmayacağız. Bu 4 temel nitelik bir birini tamamlayan özeliklere sahip bunlardan birini ötekine feda edemeyiz. Aralarında bir öncelik sıralamasına gidemeyiz. Onun için diyorum ki Cumhuriyetimizin bu temel değerlerini her türlü sosyal ve siyasi tartışmanın üzerinde tutmalıyız. Cumhuriyetimize de demokrasimize de laiklik anlayışına da sosyal devlete de hukuk devleti anlayışına da Anayasamızda ifadesini bulduğu şekliyle ruhu ve lafzıyla birlikte sahip çıkmalıyız.""Geciken adaletin adalet olmadığına’ inandığını ifade eden Erdoğan, bunun için fiziki imkanların yanı sıra iç donanımlarında buna göre yapılması gerektiğine inandığını dile getirdi.Adaletin hızlı çalışması için üzerelerine düşen görevi yerine getireceklerini kaydeden Başbakan Erdoğan, "Türk adaletine, hakimlerimize, savcılarımıza buralarda görev yapanlara yakışır adalet saraylarını hamdolsun inşa ediyoruz" dedi.Bu amaçla, 2003 yılında bu yana toplam 111 adalet sarayını tamamlayarak hizmete açtıklarını bildiren Erdoğan, 62 adalet sarayı ile ilgili çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.Başbakan Erdoğan, binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, plaket sundu ve binada incelemede bulundu.Açılışta, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ve diğer yetkililer de hazır bulundu.Erdoğan, yeni yapılan binayı gezdikten sonra yanına yaklaşarak, “Sizi öpebilirmiyim rica etsem” diyen 35 yaşlarındaki partili gencin teklifini, “Hatun ‘Benden başkasını öpme’ diyor” diyerek esprili bir şekilde geri çevirdi.Antalya’ya Başbakan Erdoğan ile birlikte gelen Emine Erdoğan, L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkûm çocuklarının kaldığı kreşi gezdi. Burada çocukların elinde bulunan bez bebeğin adını soran Emine Erdoğan'a çocuklar, ‘Ayşegül’ yanıtını verdi. Çocuklardan biri, bez bebeğin üzerindeki kıyafeti kaldırıp, “Bak burada memesi var” dedi. Emine Erdoğan ve yanındakiler çocuğun bu sözü üzerine önce şaşırdı, sonra kahkahalarla güldü.Bu geziyi kısa tutan Erdoğan daha sonra Cam Piramit'e geçerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın programına eşlik etti.