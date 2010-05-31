Erdoğan: Onurlu davrandık

T24 - Başbakan Erdoğan, Arjantin ziyaretinin iptal edilmesine neden olan Atatürk büstü kriziyle ilgili konuştu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Amerika gezisinin Şili durağında, Arjantin seyahatinin iptaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.



TSİ 22.30 sıralarında Şili'nin başkenti Santiago'ya inen Başbakan, geziye katılan iş adamlarıyla Hyatt Oteli'nde biraraya geldi.



İş adamlarına seslenen Erdoğan, Brezilya'nın ardından Arjantin'i ziyaret edeceğini, ancak bu gezinin iptal edildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:



''...Buenos Arines'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir büst yapılması, ilgili bakanlıklar arasında mutabakata varılarak karara bağlanmıştı.



Son 2-3 gün içerisinde Buenos Arines'te ciddi bir Ermeni lobisi var ve 200 bin civarında bir nüfusu olduğu da söyleniyor. Bunların da yoğun baskıları neticesinde, orada otonom yönetim var. Yani olay merkezi yönetime bağımlı, kayıtlı değil.



Cumhurbaşkanı şahsımı aradı ve oradaki durumu değiştiremediklerini ifade etti. Biz de kendilerine 'durum böyleyse bizim Arjantin'e gelmemiz mümkün değil' dedik.



Kendileri bize alternatifler sundular. Biz onlara bu alternatifler bunun yerini doldurmuyor dedik. Aramızda da arkadaşlarımızla değerlendirmemizi yaptık ve Arjantin'i programdan çıkarmış olduk.



Belli alışkanlıkları olabilir, ama biz alışkanlıkların dışında Türkiye'nin onuruna yakışan, yaraşan neyse bunu yapmak durumundaydık. Ve bunu yaptığımıza inanıyoruz."





