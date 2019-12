-Erdoğan: ''Onların hissesine de kara leke düşecek'' ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye'nin sayısız uyarı ve başvurularına rağmen boynunda suç yaftasıyla dolaşan bu cinayet örgütünün faaliyetlerini engelleyemeyen o yönetimler, Avrupa için yüz karasıdır. Ellerine geçen her fırsatta Türkiye aleyhinde kanaatler serdetmeyi alışkanlık haline getiren çeşitli ülkelerin yönetimleri, bilsinler ki bu ağır suçtan onların hissesine de bir kara leke düşecektir'' dedi. Erdoğan, JW Marriott Otel'de düzenlenen Hak-İş Konfederasyonu 12. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Başbakan Erdoğan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayan, emeğiyle, emeğiyle, alın teriyle, ürettiği değerlerle ülkesine büyük hizmetlerde bulunan geniş çalışan kesimlerin nabzının attığı genel kurulda işçilerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. ''Bugün isterdik ki Türkiye'nin kalkınma heyecanını, gelişme ufuklarını paylaşarak sözlerimize başlayalım. Ancak maalesef buna imkan bulamıyoruz. Çünkü sadece bizim değil, bütün milletimizin gündeminde acılar var, kederler var'' diye konuşmasına başlayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: ''Türkiye'yi geleceğe taşıyacak demokratik, adil, özgürlükçü yeni bir anayasa gündemiyle başlayan bir gün, maalesef yine terörün kirli yüzünü göstermesiyle karardı. Önce Güroymak'ta 5 polisimizi kaybettik. Ardından Çukurca'daki hain saldırıda 24 askerimiz şehit oldu. Dün yine Çukurca'da mayın patlaması sonucu bir askerimiz daha şehit oldu.'' -Teröre destek veren Avrupa ülkelerine tepki- Başbakan Erdoğan, yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehitlerin ailelerine ve yakınlarına sabır diledi. Türk Milletine baş sağlığı dileklerini ileten Erdoğan, yaralı askerlere de acil şifalar diledi. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Elbette üzgünüz, kederliyiz, milletçe yüreğimiz kanıyor, ciğerimiz yanıyor. Acımız çok. Bu insanlık dışı manzaranın müsebbibi olanları, bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri, bu cinayet şebekesine destek sağlayanları lanetliyoruz. Doğmamış bebekleri, küçük yaşta çocukları, düğüne derneğe giden genç kızları, insanları ibadete çağıran din görevlilerini gözünü kırpmadan öldürebilen bir cinayet şebekesiyle karşı karşıyayız. Bizim vicdanlarımızın almadığı, yüreklerimizin kaldırmadığı, işitmekle bile kederlere gark olduğumuz bütün bu hadiseler, maalesef insanlıktan nasibi olmayan bazı kirli odaklar için basit strateji hamleleri olabiliyor ve ne yazık ki bugün hala, her türlü insani tahammül noktasının ötesine taşan bu eylemlerin failleriyle arasına mesafe koyamayan, terörü bütün yönleriyle mahkûm edemeyen zihniyetler var. Bu zihniyetler içeride de var, dışarıda da var. Tarih bu zihniyetlerin sahiplerini elbette yazacaktır. İnsanlığın ortak vicdanı, bebek demeden, çocuk demeden, kadın demeden her hedefi katledebilen bu menfur odaklar karşısındaki bu sessizliklerini, bu tavırsızlıklarını mutlaka kayda geçirecektir. Bu ülkede siyaset yapacaksınız, bu milletten oy isteyeceksiniz, sonra bu milletin yediden yetmişe kan ağladığı bir günde bu ağır insanlık suçunun adını koymaya diliniz varmayacak. Bunun izahı yoktur, anlaşılabilir, kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Milletimiz suçlunun adını koyamayan, terörü mahkum edemeyen, bu menfur cinayetleri işleyenleri lanetleyemeyen bu zihniyeti asla unutmayacaktır. Yine bu cinayet şebekesinin çeşitli uzantılarının Avrupa'nın pek çok şehrinde elini kolunu sallayarak dolaşmasına göz yumanları da unutmayacaktır. Türkiye'nin sayısız uyarı ve başvurularına rağmen boynunda suç yaftasıyla dolaşan bu cinayet örgütünün faaliyetlerini engelleyemeyen o yönetimler Avrupa için yüz karasıdır. Ellerine geçen her fırsatta Türkiye aleyhinde kanaatler serdetmeyi alışkanlık haline getiren çeşitli ülkelerin yönetimleri, bilsinler ki bu ağır suçtan onların hissesine de bir kara leke düşecektir.''