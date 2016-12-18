Erdoğan: Onlar teröre koştukça, benim milletim birliğe koşacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kayseri'de 14 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili olarak "Terörle mücadelemizi kararlılıkla yürütürken projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. İnşallah salı günü Avrasya Tüneli’nin de açılışını yapacağız. Denizin altından inşallah Avrupa’dan Asya’ya çift katlı tünelden araçlar geçmeye başlayacak. İstediğiniz kadar terör estirin bu milleti asla bölemeyeceksiniz. Ben inanıyorum ki onlar teröre koştukça, benim milletim birliğe koşacak. Daha güçlü olacağız ve tek kişi bunlardan kalmayıncaya kadar devam edeceğiz" dedi.

"Alçak bomba saldırısı bugünkü sevincimizi gölgeledi. Bugünkü programımız farklıydı" diyen Erdoğan, "İşin eğlence faslını bir kenara koyduk, dedik ki 'İnşallah eğlenceleri farklı bir zamanda yaparız. Ama bu acımıza gölge düşürmeyiz dedik" ifadesini kullandı.

Trabzonspor'un yeni mabedi Akyazı Stadı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bu yolda hep beraber bizler can vermeye hazırız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ne dedik? Hep birlikte Türkiye olacağız. Kardeşlerim, şu anda içinde bulunduğumuz kompleks, malum, Şenol Güneş kompleksi. Tabii, Şenol Güneş kardeşimizle dünya üçüncülüğünü kazandık. Trabzonspor’un o çok güçlü olduğu dönemlerde de kalecisiydi. Arkadaşlarımla yaptığım değerlendirmeler neticesinde bizler stadın adını da yine Şenol Güneş yapmaya karar verdik. Bizde güzel bir söz var: Marifet iltifata tabiidir, iltifatsız marifet zaidir"

"Sevincimize gölge düştü"

"Biz taş üstüne taş koyanları ödüllendirmesini bilen bir milletiz. Bunun kadri kıymetini bilmenin de huzuru içerisindeyiz. Şimdi bundan sonra açılışını yaptığımız bu muhteşem eserde emeği olan arkadaşlarım var. Temelini attığımız günden itibaren emeği olan bakan arkadaşlarımı, TOKİ’deki arkadaşlarımı, yüklenici firmalar, mimarından mühendisine kadar herkesi tebrik ediyorum. Bugün burada sadece stadın açılışını yapmıyoruz. Birçok yatırımların da açılışını yapıyoruz"

"Yeni adımlar atıyoruz"

"Türkiye Katar arasında yüksek düzeyli bir istişare toplantısını yaptı. Bugüne kadar ne yaptık, ne yapacağız onları konuştuk. 15 anlaşmayı imzaladık. Birinci toplantıyı Katar’da yapmıştık, 17 imza atmıştık. O 17 anlaşma yürüyor, şimdi de bu attığımız imzalarla yeni adımlar atıyoruz. İnşallah bunlardan Trabzon’da nasibini alacaktır. Helikopterle Trabzon’da dolaşırken o kar dolu dağların zenginlerini dolaşırken, kendisi de hayran kaldı. Niye kayak tesisleri de yapmıyorsunuz diye sordu. Onların da altyapısını ayrıca yapmamız lazım tabii. Oteller yapma müjdesi yapmaya karar verdiler"

"Sevincimize gölge düştü"

"Alçak bomba saldırısı bugünkü sevincimizi gölgeledi. Bugünkü programımız farklıydı. İşin eğlence faslını bir kenara koyduk, dedik ki inşallah eğlenceleri farklı bir zamanda yaparız. Ama bu acımıza gölge düşürmeyiz dedik"

"İstediğiniz kadar terör estirin"

Terörün amaçlarından biri ülkemizi ve milletimizi asıl çalışmalarından hedeflerinden kopartıp kendi kısır gündemine hapsetmektir. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Terörle mücadelemizi kararlılıkla yürütürken projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. İnşallah salı günü Avrasya Tüneli’nin de açılışını yapacağız. Denizin altından inşallah Avrupa’dan Asya’ya çift katlı tünelden araçlar geçmeye başlayacak. İstediğiniz kadar terör estirin bu milleti asla bölemeyeceksiniz.