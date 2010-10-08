-ERDOĞAN: ÖNERİLERİ GÖRMEK İSTERİZ ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, siyasi parti liderleriyle yapacağı görüşmede, bilgilendirme yaparken önerileri de görmek istediklerini belirterek, ''Çünkü terörle mücadelede, bu mücadeleyi birlikte yapmamız gerekir. Bu, sadece AK Parti iktidarının görevi değil'' dedi. Başbakan Erdoğan, Bosna-Hersek'e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, bir basın mensubunun ''Bugün 3 siyasi partiye sizden bir randevu talebi gitti. BBP ve Saadet Partisi kabul etti. CHP de Pazartesi karar verecek. Sizin bu görüşmeden beklentiniz nedir? Bir öneriniz, bir talebiniz olacak mı özellikle terör ve aynı zamanda referandum konusunda?'' sorusu üzerine, ''Bugün Demokratik Sol Parti'ye de aynı şekilde bir randevu talebi ilettik. Demokratik Sol Parti de cevabını herhalde bu arada bizlere verir. Kendilerinden Salı günü için bir talebim oldu'' diye konuştu. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Tabii kendileriyle, terörü ana muhalefet partisi ile görüşeceğiz, ağırlıklı olarak. Biz neler yaptığımızı anlatırken, tabii kendilerinin de bugüne kadar yapmış oldukları bazı açıklamalar var. Özellikle Güneydoğu ve Doğu bölgesiyle alakalı. Şu anda görüşeceğimiz şeyleri burada açıklamaya kalkarsam bu herhalde pek uygun düşmez. Ama görüşmelerimizi yaptıktan sonra zaten kendileri de açıklama yapacaktır. Biz de neleri konuştuğumuzu açıklayacağız. Tabii bilgilendirme yaparken önerileri de görmek isteriz. Hükümet geldi bilgilendirme yaptı ve bunun karşısında önerileri de almak isteriz. Çünkü terörle mücadelede, bu mücadeleyi birlikte yapmamız gerekir. Bu sadece AK Parti iktidarının görevi değil. Milletçe hepimizin ortak mücadele vermesi gereken bir konu ve burada sadece parlamento içi parlamento dışı siyasi partiler değil, STK'larından tutunuz, bütün kurum ve kuruluşlara kadar medyasına, akademisyenlerine varıncaya kadar... Olayın her zaman söylediğimiz gibi sadece güvenlik boyutu yok. Güvenliğin dışında işin sosyolojik boyutu var, sosyo-ekonomik boyutu var, psikolojik boyutu var, diplomatik boyutu var. Tüm bunları uluslararası camiada değerlendireceğimiz çalışmalar var. Zaten bu çalışmaları, iktidar olarak biz yapıyoruz ve neler yaptığımızı tekrar anlatacağız. '' -İLK KEZ BAŞBAKAN DÜZEYİNDE KATILIYORUZ- Başbakan Erdoğan, Srebrenica katliamının 15. yılı dolayısıyla yarın düzenlenecek anma törenine katılmak üzere Bosna-Hersek'e gittiğini, anma töreninin ardından resmi bir ziyaret için Sırbistan'a geçeceğini belirtti. Sırbıstan'da 12 Temmuzda görüşmelerde bulunarak aynı akşam yurda döneceklerini bildiren Erdoğan, ziyaretinde bakanların kendisine eşlik edeceğini söyledi. Srebrenica'da 15 yıl önce insanlık onurunun, bilinçli ve sistematik bir biçimde çiğnendiğini ifade eden Erdoğan, bu acı günün Türk milletinin hafızasındaki canlılığını ilk günkü gibi koruduğunu söyledi. Srebrenica katliamının 15. yılı dolayısıyla yarın düzenlenecek anma törenine heyetle katılacaklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti: ''Srebrenica'daki törende katliam kurbanlarının hatırasını yad edecek, yeni bulunan toplu mezarlardaki şehitleri defnedecek, bir yandan da benzer bir trajedinin tekrarlanmasına izin verilmeyeceğine dair inanç ve kararlılığımızı vurgulayacağız. Her yıl yapılan anma törenlerinde bu yıl Türkiye ilk kez başbakan düzeyinde katılıyor. Boşnak kardeşlerimizin acısını bir kez de Srebrenica'de paylaşmaktan ülkem ve milletim adına ayrı bir heyecan duyduğumu da ifade etmek istiyorum.