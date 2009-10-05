Erdoğan önce şahitlik yaptı, sonra oyuncak dağıttı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sümeyra Aydıner ile Mustafa Demircan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde bugün bir süre çalışan Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Küçükçekmece Nikah Sarayı'na geldi.

Erdoğan, Melahat-Atilla Aydıner'in kızları Sümeyra Aydıner ile Şükran-Hızır Demircan çiftinin oğlu Mustafa Demircan'ın nikah törenine katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kıydığı nikahta, çiftin nikah şahitliklerini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı ve Baş müzakereci Egemen Bağış, AK Parti Genel Sekreteri İdris Naim Şahin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu yaptı.

Nikah törenine, çok sayıda AK Partili ilçe belediye başkanının katıldığı görüldü.

Başbakan Erdoğan nikah salonundan ayrılırken, yol üzerinde toplanan çocukları görünce aracından inerek, oyuncak dağıttı.

Erdoğan, buradaki vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.