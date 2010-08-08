-ERDOĞAN: ÖNCE HADDİNİ BİL AFYONKARAHİSAR (A.A) - 08.08.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''CHP'nin Genel Başkanı, bizim dindarlığımızı da imanımızı da ahlakımızı da ölçecek kalibrede değildir. Önce haddini bil yahu'' dedi. CHP'nin, bir ''çarşaf açılımı'' başlattığını anımsatan Başbakan Erdoğan, ''Sahi ne oldu o iş?'' diye sordu. Başbakan Erdoğan, partisince düzenlenen Afyonkarahisar mitinginde yaptığı konuşmada, bazı sendikaları eleştirdi. 1 Mayısın tatil olmasını kendi iktidarının sağladığını hatırlatan Başbakan Erdoğan, Taksim Meydanı'nda bu anlamda yaşanan sorunların da çözümünü kendilerinin sağladığını söyledi. Önceki iktidarların bunu çözemediğini anlatan Başbakan Erdoğan, halk oyuna sunulan anayasa değişikliği paketi içinde, işçileri, memurları, emeklileri çok yakından ilgilendiren düzenlemelerin bulunduğunu ifade etti. ''Hani siz devrimciydiniz? Hani siz 12 Eylül mağduruydunuz? Hani siz anayasanın değişmesini istiyordunuz? 1 Mayıslarda devrimci sloganlarla meydanları zorlayanlar, şimdi statükoyu savunuyorsunuz, vesayeti savunuyorsunuz, darbeleri savunuyorsunuz, darbe anayasasını savunuyorsunuz'' diyen Erdoğan, şöyle konuştu: ''Neyi savunurlarsa savunsunlar. Düne kadar ekonomik ve Sosyal Konseyi dillerinden düşürmeyenler bugün buna da karşı çıkıyorlar. Çok çirkin iftiralar atıyorlar. AK Parti, bu anayasa değişikliği ile kendisini kurtaracakmış, kendi yargısını oluşturuyormuş. Bunlar değişiklik metnini okuma zahmetine dahi katlanmamışlar. Hangi madde, AK Parti'yi kurtarmak için o pakete konuldu, bunu söyler misiniz? Hangi madde, yargıyı AK Parti'nin yedeğine alıyor? Yalan bu, iftira bu. Milleti kandırmak için, milletin zihnini bulandırmak için yapılmış, ağız birliği yapılmış şekilde hep birlikte yalan söylüyorlar, dert başka. Yargı artık birilerinin arka bahçesi olmayacak, bunların kaygıları bu. İşte bundan rahatsızlar. Onun için diyorum ki, CHP'ye, MHP'ye, BDP'ye oy veren kardeşim, 12 Eylülde partilere oy vermeyeceksiniz, 12 Eylülde iktidara da muhalefete de oy vermeyeceksiniz. 12 Eylülde kendimize oy vereceğiz, çocuklarımız ve gençlerimiz için oy kullanacağız. Elinizi vicdanınıza koyun ve kararınızı ona göre verin.'' Muhalefet partilerinin son dönemde halk oylamasını adeta bir genel seçime döndürmek istediğini söyleyen Erdoğan, CHP'nin, AK Parti'ye karşı bir kampanya olarak bunu yürüttüğünü, Anayasa değişikliğini partisinin projesi olarak hazırlamadıklarını söyledi. Erdoğan, TBMM'de Anayasa paketi oylamalarına katılmayan muhalefetin şimdi millete, ''Oy sandığına git, 'Hayır' oyu kullan'' dediğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Ben seni vekil tayin ettim, oy kabinine girip, orada 'Hayır' deseydin ya. Orada 'Hayır' demedin. Şimdi gelip bana akıl veriyorsun. Aklın varsa, kendine kullan, kendine. Bunlara durun demek lazım. Bunlar, halkımıza, milletimize 'Bidon kafalı' diyenlerdir, bunlar, halkımıza, milletimize 'Göbeğini kaşıyan' diyenlerdir. İşte 12 Eylülde aynı zamanda bunların hesabını soracağız. TBMM'de bu değişikliği desteklemedikleri gibi, tıpkı CHP gibi, 'Evet' oyu verirler diye işte bunu yaptılar.'' ''Benim memur kardeşlerimi rencide etme'' diyen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel müdürlük yaptığı dönemde, SSK'nın 8-9 yıl hep zarar ettiğini kaydetti. ''Ne yaptın sen orada? Kimleri oralara doldurdun? İhale yolsuzlukları ne oldu? Bunların neticesinde SSK hep zarar etti. Sen onların hesabını ver'' ifadelerini kullanan Erdoğan, ''CHP'nin, iktidar olduğu, SHP'nin iktidar olduğu dönemde, evet, sadece kendi iktidarları döneminde yargıya doldurdukları insan sayısı üç binin üzerinde. Oraya doldurdukları insanların şimdi emeklilikleri geliyor diye bunları rahatsız oluyor'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, aynı mevzuatla yargıya eleman almak istediklerini, ancak Danıştayın, mülakatın kameraya alınması şartı getirdiğini anlatarak, şunları söyledi: ''Daha önce kamerayla mı yapıyordunuz mülakatları? Şimdi kamera koyacaksınız. Niye? Dünyanın neresinde var böyle bir şey? Ama bunlar kameralı odalara alışmışlar. Kamera şakalarını iyi bilirler. Gizli kameraları iyi bilirler. Birbirlerini de indirirken, işte eski genel başkan, yeni genel başkan. Bay Kemal, hani sen aday olmayacaktın? Hani böyle bir durumun yoktu? Eski genel başkanını gittin ziyaret ettin. Çıkar çıkmaz, 'Aday değilim' dedin, ama ertesi gün hemen aday oluverdin. Nasıl oldu bu iş? Bunun dürüstlük neresinde? Sen onu söyle. Bizim geçmişimiz, bugünümüzün teminatıdır. Her şey ortada.'' Başbakan Erdoğan, 12 Eylülün, ''Evet'' oyuyla Türkiye'nin ''şaha kalkma günü'' olduğunu söyledi.