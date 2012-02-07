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Politika

Erdoğan: Önce Arap ligi sonra Batı ANKARA (A.A)

07 Şubat 2012 15:53

-Erdoğan: Önce Arap ligi sonra Batı ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye halkının yanında yer alacak ülkeler nezdinde yürütülen yeni girişimle ilgili olarak, ''Çalışmalar sürüyor. Önce Arap liginde, ondan sonra Batı'' dedi. Başbakan Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından TBMM'den ayrılırken, gazetecilerin sorusunu yanıtladı.  Erdoğan, grup toplantısı konuşmasında Suriye'deki olaylarla ilgili söylediği, Suriye halkının yanında yer alacak ülkeler nezdindeki girişimlerin ayrıntıların sorulması üzerine, ''Çalışmalar sürüyor. Gelişmeleri sürdükçe hepiniz yakından takip etme imkanı bulacaksınız. Çalışmalar önce Arap liginde, ondan sonra Batı. Çalışmaları sürdüreceğiz'' diye konuştu.

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