T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan, Olimpiyat Komitesi'nin töreni için Arjantin'e gidiyor

Başbakan Erdoğan, 7 Eylül'de Buenos Aires'te gerçekleşek olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin, Türkiye'nin de aday olduğu 2020 olimpiyat oyunlarının evsahibinin açıklanacağı törenine katılma kararı aldı

19 Ağustos 2013 22:14

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin, Türkiye'nin de aday olduğu 2020 olimpiyat oyunlarının evsahibinin açıklanacağı törene katılma kararı aldı.

Başbakanlık kaynaklarına göre Erdoğan, 7 Eylül'deki törenin resmi programına dahil edilmesi için talimat verdi.

radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, 7 Eylül'de Buenos Aires'te Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) zirvesi gerçekleşecek. Zirve toplantısında da 2020 olimpiyatlarına hangi kentin evsahibi olacağı resmen açıklanacak. 2020 olimpiyatları için İstanbul dışında Madrid ve Tokyo da adaylar arasında.

 
2012 Londra için Blair, 2016 Rio için Lula


Olimpiyatlara evsahipliği yapacak ülkelerin açıklandığı IOC toplantıları son düzlüğe giren aday şehirlerin devlet başkanlarının akınına uğruyor. 2005 yılında Singapur'da yapılan ve 2012'nin Londra'da yapılacağını ilan eden toplantının öne çıkan ismi dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair olmuştu. Blair'e ünlü İngiliz futbolcu David Beckham da eşlik etmişti.

Yine 2016 yılında Brezilya'nın Rio şehrinde yapılacak olimpiyatların ilan edildiği Danimarka Kopenhag'daki toplantı da aday ülke liderlerinin akınına uğramıştı. Aday şehirlerden Chicago için ABD Başkanı Barack Obama'nın da geldiği toplantıdan sevinçle ayrılan isim dönemin Brezilya devlet başkanı Lula da Silva olmuştu.

 

ETİKETLER

başbakanerdoğanolimpiyat komitesiarjantinbuenos aires2020olimpiyatevsahibiaçıklamatören

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24