Erdoğan, Olimpiyat Komitesi'nin töreni için Arjantin'e gidiyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin, Türkiye'nin de aday olduğu 2020 olimpiyat oyunlarının evsahibinin açıklanacağı törene katılma kararı aldı.

Başbakanlık kaynaklarına göre Erdoğan, 7 Eylül'deki törenin resmi programına dahil edilmesi için talimat verdi.

radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, 7 Eylül'de Buenos Aires'te Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) zirvesi gerçekleşecek. Zirve toplantısında da 2020 olimpiyatlarına hangi kentin evsahibi olacağı resmen açıklanacak. 2020 olimpiyatları için İstanbul dışında Madrid ve Tokyo da adaylar arasında.



2012 Londra için Blair, 2016 Rio için Lula



Olimpiyatlara evsahipliği yapacak ülkelerin açıklandığı IOC toplantıları son düzlüğe giren aday şehirlerin devlet başkanlarının akınına uğruyor. 2005 yılında Singapur'da yapılan ve 2012'nin Londra'da yapılacağını ilan eden toplantının öne çıkan ismi dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair olmuştu. Blair'e ünlü İngiliz futbolcu David Beckham da eşlik etmişti.

Yine 2016 yılında Brezilya'nın Rio şehrinde yapılacak olimpiyatların ilan edildiği Danimarka Kopenhag'daki toplantı da aday ülke liderlerinin akınına uğramıştı. Aday şehirlerden Chicago için ABD Başkanı Barack Obama'nın da geldiği toplantıdan sevinçle ayrılan isim dönemin Brezilya devlet başkanı Lula da Silva olmuştu.