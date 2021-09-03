Erdoğan: Okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını  tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitime ilişkin olarak, "Okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını tamamlayacağız" dedi. Erdoğan müfredat değişikliği sinyali verdiği konuşmasında, "Müfredat başta olmak üzere eğitimin içeriğini geliştirmemiz gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

"Öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacak"

Erdoğan, 20 bin öğretmen atamasının gerçekleştirildiği törende konuştu. Erdoğan, "Bugün atamasını gerçekleştireceğimiz 20 bin öğretmenimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır. Ülkemizde 2002 yılında 500 bin civarında öğretmenimiz vardı. Şu anda okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin 700 binini bizim dönemimizde atayarak öğretmen ihtiyacımızı hızla kapattık." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bunun yanında inşa ettiğimiz okullar ve derslikler okullarımızın ve sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını iyice azalttık. Ortalama sınıf mevcudumuz 22 ile OECD ortalaması civarında. Okullarımızın ve sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını azalttık. Öyle ki bugün artık Türkiye’deki ortalama sınıf mevcutları İngiltere, Avustralya, Fransa gibi ülkelerdeki ilkokullardan daha düşük.

"Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşarken bu oran Türkiye'de yüzde 20 civarında"

Öğretmen başında düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 17, ortaokullarda 16, liselerde 12 civarında. Eğitime ayırdığımız bütçeyi tüm kurumlarımız arasında ilk sıraya çıkartarak bu anlayışı hayata geçirdik. Öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşarken bu oran Türkiye'de yüzde 20 civarında.

Salgın döneminde 2 milyon tablet dağıttık. Herkese 8 GB internet sağladık. Artık çocuklarımız okula geldiklerinde sıralarında kitaplarını ücretsiz bir şekilde buluyorlar.

“Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitim kalitesini artırmaktır”

Okullarımızın alt yapısını güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitim kalitesini artırmaktır. Eğitimin içeriğini geliştirmek gerekiyor. Çocuklarımız her şey gibi eğitimin de en iyisine layıktır.

“Okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğrenimi tamamlayacağız”

Şu salgın döneminde çocuklarımız, bir buçuk yıldır okullarda akranları ve öğretmenleriyle birlikte olamadılar. Çocuklarımızı okullardan bırakma lüksümüz kalmadı. Çocuklarımızı akranlarıyla birlikte en iyi eğitimi öğretimi vermekte kararlıyız. İnşallah çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz. MEB ve Sağlık Bakanlığımız okullarda uygulanacak kuralları belirlediler. Öğretmenlerimizden isteğimiz bu kurallara eksiksiz uygulanmasıdır. Aşılarınızı yaptırarak çocuklarımıza ve topluma örnek olacağınıza inanıyorum. Okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını tamamlayacağız 20 bin öğretmenimizi tekrardan tebrik ediyoruz."