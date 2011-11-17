Erdoğan okudu Eyüp Sultan dinledi

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Başbakan'ın sesinden Al-i İmran Suresi



Vatandaşlara yemek dağıttı



Başbakanın sesinden Al-i İmran Suresi



'Sevgili anneciğimin ebediyete intikali'



Başbakan Erdoğan mevlit törenine eşi Emine Erdoğan, Irak Ulusal Meclis Başkanı Usame El Nuceyfi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte geldi. Mevlite ayrıca; Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve çok sayıda vatandaş katıldı.Mevlit öncesi camii önündeki vatandaşlara AKP Eyüp İlçe teşkilatı tarafından etli pilav, lokma tatlısı, ayran, çay ve kahve dağıtıldı.Yaklaşık 3 saat süren mevlittede, Başbakan Erdoğan, Al-i İmran Suresinin bazı ayetlerini okudu. Erdoğan'ın kendi sesiyle okuduğu ayetler, cami hoparlöründen de duyuldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cami içerisinde cemaatle tek tek tokalaşırken, çıkışta da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.Mevlidin ardından mavlide katılanlara şeker ikram edildi. Dağıtılan şekerlerin üzerinde, 'Sevgili anneciğimin ebediyete intikalinin 40. günü vesilesiyle' yazıldığı görüldü.Vatandaşlarla kısa süre sohbet eden Başbakan Erdoğan daha sonra Üsküdar Kısıklı'da evine gitti.