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Yaşam

Erdoğan okudu Eyüp Sultan dinledi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının 40. günü nedeniyle...

17 Kasım 2011 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının 40. günü nedeniyle Eyüp Sultan Camii'nde mevlit okuttu. 

Başbakan'ın sesinden Al-i İmran Suresi



Başbakan Erdoğan mevlit törenine eşi Emine Erdoğan, Irak Ulusal Meclis Başkanı Usame El Nuceyfi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte geldi. Mevlite ayrıca; Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Vatandaşlara yemek dağıttı

Mevlit öncesi camii önündeki vatandaşlara AKP Eyüp İlçe teşkilatı tarafından etli pilav, lokma tatlısı, ayran, çay ve kahve dağıtıldı.


Başbakanın sesinden Al-i İmran Suresi

Yaklaşık 3 saat süren mevlittede, Başbakan Erdoğan, Al-i İmran Suresinin bazı ayetlerini okudu. Erdoğan'ın kendi sesiyle okuduğu ayetler, cami hoparlöründen de duyuldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cami içerisinde cemaatle tek tek tokalaşırken, çıkışta da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.


'Sevgili anneciğimin ebediyete intikali'

Mevlidin ardından mavlide katılanlara şeker ikram edildi. Dağıtılan şekerlerin üzerinde, 'Sevgili anneciğimin ebediyete intikalinin 40. günü vesilesiyle' yazıldığı görüldü.Vatandaşlarla kısa süre sohbet eden Başbakan Erdoğan daha sonra Üsküdar Kısıklı'da evine gitti.



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