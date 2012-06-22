Erdoğan: Öcalan, BDP'li bazı vekillerin üzerini çiziyor

Başbakan Erdoğan, "BDP içinde tasfiye hissediyorum. Parlamentodaki gruptaki bazı isimlere dönük. Terör örgütü elebaşısı bazı isimlerin üzerini çiziyor" diye konuştu.

Başbakan, PKK’nın silah bırakması ön şartıyla terör sorununun 2015 yılında Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı G-20 toplantısına kadar çözümünün mümkün olabileceğini söyledi.

BDP’de bazı isimlere yönelik tasfiye hissettiğini belirten Başbakan Erdoğan, Dağlıca baskınıyla yeniden gündeme gelen ancak ABD’de Kongre engeline takılan Predatörler konusunda ise “Kongre’den geçmesi lazım. Bize ‘Seçimden önce mümkün değil’ dediler” bilgisini verdi.

Başbakan, “PKK sizin yoğun dış gündemli gezileriniz sırasında hep eylem yapıyor, bu eylemi de G-20 zirvesine rastladı. 2015’te Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı G-20 toplantısına kadar çözüm mümkün mü sizce?” sorusuna şu yanıtı verdi.

“Tarih vermek mümkün değil, ama karşı taraf öyle bir çizgiye gelir ki, çözüm mümkün hale gelir. Bölücü terör örgütü silah bırakırsa 2015’ten önce de netice almak mümkün olabilir. Nitekim son zamanlarda bazı açıklamalar var. Bazı köşe yazarları elebaşıya ‘Hani karakol basmayacaktın’ diye soruyor.

BDP’nin eşbaşkanı, ‘PKK silah bıraksın, Silahlı Kuvvetler de operasyonları durdursun’ diyor. Terör örgütü silahı bıraktığı anda zaten güvenlik güçlerinin de silah kullanması söz konusu olamaz. Ama güvenlik güçlerinin de silah bırakmasını beklememek lazım.

Çünkü onların enstrümanı da silahtır. Üstelik sadece bölücü terör örgütüne karşı değil, asayiş yönünden de gerekli.

Üstelik son günlerde malum 8 şehidimiz var, 26 terörist de etkisiz hale getirildi. Doğrusu biz bunların olmasını istemiyoruz. Ama sekiz şehidimiz varken güvenlik güçlerinin eli kolu bağlı durması mümkün değil. Halkımız bir şeyler bekliyor. Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet komutanlarımız bölgeye gidiyor, netice alıyor.

Erdoğan, Leyla Zana’nın açıklaması ve Kuzey Irak’tan gelen olumlu mesajların anımsatılması üzerine “Leyla Zana’nın bizimle görüşmek istediğine dair ifadeleri var. BDP içinde sanki tasfiye hissediyorum. Parlamentodaki gruptaki bazı isimlere dönük. Terör örgütü elebaşısı bazı isimlerin üzerini çiziyor. Daha önce de biliyorsunuz Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Feridun Bey (Çelik) ikinci defa aday yapılmadı. Ahmet Türk olayı malum. Halbuki bunlar eskiden ağırlığı olan isimlerdi. Şimdi cazibesi kalmadı” dedi.

Başbakan, “İçeride atılacak adımlar olduğunu gerekirse o adımları atacağınızı söylediniz. Bu ifade yeni bir çözüm persfektifi mi” sorusuna ise “Diyorum ya bizim bunu görmemiz lazım. Yani silah bırakmayı. Bunu görmeden adım atamayız. Bizim sürece ilişkin birçok yaklaşımımız oldu...” yanıtını verdi.

Başbakan Erdoğan’ın terör ve diğer konularla ilgili sorulara verdiği yanıtlar şöyle:



İçeride atılacak adımlar olduğunu, gerekirse o adımları atacağınızı söylediniz. Bu ifade yeni bir çözüm perspektifi mi?

Diyorum ya bizim bunu görmemiz lazım. Yani silah bırakmayı. Bunu görmeden adım atamayız. Bizim sürece ilişkin birçok yaklaşımımız oldu...



Silah bırakma önşart mı?

Evet, önşart. Vatandaş orada tehditle oy kullanıyor, tehditle haraç toplanıyor. İl, ilçe başkanımı kaçırıyor, hatta öldürüyorlar. İftiharla söylüyorum, hiçbiri aileleri dahil geri adım atmıyor.



CHP ile görüşmelerden somut adım ne zaman beklenmeli?

Ben arkadaşlara Kemal Bey’in (Kılıçdaroğlu) yanında talimat verdim, kendisi de üç kişi görevlendirdi. İki-üç aylık bir süreden söz etti Akif Hamzaçebi. Bekleyeceğiz, sonra hatırlatacağız, bir şey çıkmazsa “Bize gelmeleri blöfmüş” deriz.



ABD Başkanı Obama ile görüşmenizde teröre karşı işbirliği gündeme geldi mi?

İşbirliğinde sıkıntı yok, ama silahlı insansız hava aracı istiyoruz. Kongre’den geçmesi lazım. Bize, “Seçimden önce mümkün değil” dediler.



Çözüm konusunda uluslararası mutabakat mı oluşuyor?

Açıktır ki, 10 yıl önce uluslararası platformda bölücü terör örgütünün durumu ile bugünkü durumu aynı değil. Bugün çok zayıflamış durumda. Bizim bilgilendirme çalışmalarımız da sonuç verdi. Uluslararası camia bunu gördü. Kuzey Irak’ta alınan mesafe de geçmişle aynı değil.



Barzani Türk kamuoyunun çok hoşuna giden açıklamalar yapıyor...

Barzani çok açık, net, Kürt bölgesinde etkin. PKK’dan silah bırakmasını istiyor. Neçirvan (Barzani) da aynı şeyleri bize gelip söylüyor. Kuzey Irak’la ilişkileri diri tutmamız hem PKK’yı hem de BDP’yi rahatsız ediyor, ama biz devam edeceğiz, bakanlarımız gidip gelecek. Merkezi yönetim de rahatsız ama biz adımlarımızı Irak Anayasası’na uygun atıyoruz.



Ne gibi?

Merkezi yönetim Kuzey’e petrol ürünü vermiyor. Gelip bizden istediler, benzin, mazot, jet yakıtı... Biz de “Hay hay” dedik, petrol verecekler, petrol ürünü alacaklar.



Seçmeli Kürtçe dersine BDP karşı çıkıyor.

Hangi adımı attıysak hep karşı çıktılar. Yarım saate tahammül yokken tam gün TRT Kürtçe yayını yaptık, ona da karşı çıkıldı.