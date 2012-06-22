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Yahudilerden Erdoğan'a: Ülkenizdeki insanlarımızı iyi koruyun

Başbakan Erdoğan, 'Benim liderliğimde, Türkiye'deki Yahudi topluluğu güvence altındadır, korumam altındadır. Biz onları kardeşimiz olarak görüyoruz' dedi

22 Haziran 2012 04:16

Başbakan Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in düzenlediği Rio 20 Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde yaptığı konuşmalar ve liderlerle ikili temaslarının yanısıra Rio Centro'daki zirve alanında karşılaştığı insanlarla da fotoğraf çektirdi. Erdoğan, burada karşılaştığı iki Musevi kökenli Amerikan vatandaşıyla da kısa bir sohbet etti.

Erdoğan, kendisine yaklaşarak, “Ülkenizde yaşayan bizim insanlarımızı iyi koruyun” diyen Yahudilere, “Benim liderliğimde Türkiye'deki Yahudi topluluğu güvence altındadır, korumam altındadır. Biz onları kardeşimiz olarak görüyoruz” dedi.

İsrail'in de Filistinliler'e iyi davranması gerektiğini belirten Erdoğan, “Ortadoğu'daki sorunları çözmek için bir yol bulmalıyız. İsrailliler, Filistinlilere daha iyi davranmalı” diye konuştu. İsrail halkı ve Yahudiler hakkında ne düşünüyorsunuz diye soran Musevilere Başbakan Erdoğan; “Bizim İsrail halkıyla hiçbir sorunumuz yok. Sorunumuz İsrail Hükümeti'nin saldırgan tavırlarına karşıdır” cevabı verdi.

Başbakan Erdoğan'la fotoğraf çektirip tokalaşarak ayrılan kişilerin ABD'deki bir Yahudi kongresinin üyesi oldukları öğrenildi.

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