Erdoğan, Obama'yla telefonda görüştü

T24

Başbakanlık Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:"Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. İki lider, yeni yılda yaptıkları bu ilk görüşmede, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın güvenlik ve kalkınmasına ilişkin meselelere değinmişlerdir.İki lider, Irak’taki son gelişmelerin yanı sıra, Irak halkına istikrar, demokrasi ve refah getirecek kapsayıcı ve ortaklığa dayalı bir hükümeti desteklemeyi sürdürme hususunu da ele almışlardır.Görüşmede, Türkiye ve ABD tarafından Suriye halkının demokrasi konusundaki meşru taleplerinin desteklenmesine, Şam yönetiminin acımasız eylemlerinin kınanmasına devam edilmesi konusunda da mutabık kalınmıştır.İki lider, İran’ın nükleer programını da ele almışlar ve de İran’ın bu konuda uluslararası toplumla diyaloğu sürdürmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Sayın Başbakanımız ve ABD Başkanı Obama, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da demokratikleşme sürecine ve ekonomik kalkınmaya katkıyı amaçlayan verimli bir işbirliği için ABD ve Türkiye’nin sürekli irtibat halinde olması konusunda da görüşbirliğine varmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"