T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan, Obama'yla telefonda görüştü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama arasında telefon görüşmesi yapıldı.

13 Ocak 2012 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama arasında telefon görüşmesi yapıldı. 

Obama'yla kritik telefon görüşmesiBaşbakanlık Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. İki lider, yeni yılda yaptıkları bu ilk görüşmede, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın güvenlik ve kalkınmasına ilişkin meselelere değinmişlerdir.

İki lider, Irak’taki son gelişmelerin yanı sıra, Irak halkına istikrar, demokrasi ve refah getirecek kapsayıcı ve ortaklığa dayalı bir hükümeti desteklemeyi sürdürme hususunu da ele almışlardır.

Görüşmede, Türkiye ve ABD tarafından Suriye halkının demokrasi konusundaki meşru taleplerinin desteklenmesine, Şam yönetiminin acımasız eylemlerinin kınanmasına devam edilmesi konusunda da mutabık kalınmıştır.

İki lider, İran’ın nükleer programını da ele almışlar ve de İran’ın bu konuda uluslararası toplumla diyaloğu sürdürmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Sayın Başbakanımız ve ABD Başkanı Obama, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da demokratikleşme sürecine ve ekonomik kalkınmaya katkıyı amaçlayan verimli bir işbirliği için ABD ve Türkiye’nin sürekli irtibat halinde olması konusunda da görüşbirliğine varmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24