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Politika

Erdoğan: Obama'yla birbirimize benziyoruz

Başbakan Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile benzerliğinin, ‘mütevazılık’ olduğunu söyledi.

23 Mart 2009 02:00

Başbakan Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile benzerliğinin, ‘mütevazılık’ olduğunu söyledi.

Başbakan Erdoğan, Amerikan CNN televizyonun internet sitesinde yayınlanan demecinde, nisan başında Türkiye'yi ziyareti sırasında biraraya geleceği ABD Başkanı Obama’yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, başkanlığa seçilmesinden bu yana ‘doğru tonda’ konuştuğunu söylediği Obama'nın, İran'a yönelik Nevruz mesajından da memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Obama ile ortak bir yanları bulunduğunu da belirten Erdoğan, ‘hem o hem de ben mütevazıyız’ dedi.

 
Irak'tan çekilecek Amerikan askerlerinin Türkiye'den geçmesi konusuna de değinen Erdoğan, talep gelmesi halinde değerlendirme yapacaklarını belirtti.

ABD askerlerinin Irak'tan çıkışı konusunda olumlu olduklarını söyleyen Erdoğan, ''Silahlar ve cephaneler de çıkarılacaksa, bunların nereye gittiğinin açık olması gerektiğini'' ifade etti.

Erdoğan, ''Eğer bu askeri teçhizatın tam olarak nereye gittiği konusunda bilgilendirilirsek, daha uygun bir değerlendirme yapabiliriz'' şeklinde konuştu.

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