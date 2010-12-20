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Politika

ERDOĞAN, OBAMA'YA, TASARIYA İLİŞKİN MEKTUP GÖNDERDİ ANKARA (A.A)

20 Aralık 2010 21:30

-ERDOĞAN, OBAMA'YA, TASARIYA İLİŞKİN MEKTUP GÖNDERDİ ANKARA (A.A) - 20.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama'ya, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına destek veren tasarıya ilişkin bir mektup gönderdi. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, dün gönderdiği mektubunda, ''ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın ''H. Res. 252'' sayılı karar tasarısının kabulü için Genel Kurul'a getirmeye çalıştığı yönündeki çabaların, güçlü Türk-Amerikan ilişkilerine zarar vermesinden duyduğu endişeyi'' dile getirdi.

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