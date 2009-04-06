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Politika

Erdoğan: Obama'nın garantörlüğü önemliydi

Erdoğan, 'Rasmussen'in NATO Genel Sekreterliği'ne Türkiye'nin onay vermesi Obama'nın garantörlüğü sayesinde oldu' dedi

06 Nisan 2009 03:00

Başbakan Tayyip Erdoğan, Danimarka Başbakanı Rasmussen'in Nato Genel Sekreterliği'ne Türkiye'nin onay vermesinin Obama'nın garantörlüğü sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin karşı çıktığı Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in NATO Genel Sekreterliği'ne getirilmesinin perde arkasını anlattı.

Erdoğan, Türkiye'nin Rasmussen'e ABD Başkanı Obama'nın garantörlüğü sayesinde onay verdiğini açıkladı. Başbakan Erdoğan, karar verme sürecinde gerekli mutabakat zemininin Türkiye'ye sağlandığını belirtti.

Bir gazetecinin "NATO'da alınan sonuçtan memnun musunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, gerek NATO üyesi Avrupalılarla, gerekse ABD Başkanı Obama ile bir çok kez görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi: 
 
"Bütün bu toplantılardan sonra mutabakat zeminini oluşturacak eğer bir tablo ortaya çıkmamış olsaydı, işin neticesi de böyle olmazdı. Onu çok net ifade etmek durumundayım. Bu mutabakat zemininde bir şey daha ifade etmek durumundayım. Sayın Obama'nın garantörlüğü bizim için çok büyük önem ifade etti. Bir pozitif enerji ortaya koyduğu için, bu pozitif enerjinin neticesinde de bizler bu olumlu yaklaşımı görerek bu atılan adıma olumlu yaklaştık. Temennimiz odur ki, bundan sonrasında verilen sözler üzerinde durulur ve ortağı olduğumuz NATO'da aynı şekilde yolculuğumuzu devam ettiririz."

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