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Politika

ERDOĞAN, OBAMA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ MARDİN (A.A)

11 Aralık 2010 21:09

-ERDOĞAN, OBAMA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ MARDİN (A.A) - 11.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda görüştü.  Edinilen bilgiye göre, ABD Başkanı Barack Obama, Başbakan Erdoğan'ı telefonla aradı. Erdoğan-Obama görüşmesinde, Wikileaks internet sitesinde yer alan iddialar ve Türk-Amerikan ilişkilerinin ele alındığı öğrenildi.  Başkan Obama'nın ayrıca Başbakan Erdoğan'a, İsrail'de meydana gelen orman yangını için Türkiye'nin yangın söndürme uçağı göndermesi nedeni ile teşekkür ettiği de kaydedildi.  Başbakanlık kaynakları, Erdoğan-Obama görüşmesine ilişkin detaylarla ilgili bilginin, yarın Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesine konulacağını bildirdi. 

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