-ERDOĞAN, OBAMA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ MARDİN (A.A) - 11.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda görüştü. Edinilen bilgiye göre, ABD Başkanı Barack Obama, Başbakan Erdoğan'ı telefonla aradı. Erdoğan-Obama görüşmesinde, Wikileaks internet sitesinde yer alan iddialar ve Türk-Amerikan ilişkilerinin ele alındığı öğrenildi. Başkan Obama'nın ayrıca Başbakan Erdoğan'a, İsrail'de meydana gelen orman yangını için Türkiye'nin yangın söndürme uçağı göndermesi nedeni ile teşekkür ettiği de kaydedildi. Başbakanlık kaynakları, Erdoğan-Obama görüşmesine ilişkin detaylarla ilgili bilginin, yarın Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesine konulacağını bildirdi.