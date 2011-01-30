Erdoğan, Obama ile görüştü

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün gece ABD Başkanı Barack Obama ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.





Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Başkan Obama'nın Başbakan Erdoğan'ı arayarak, ''bölgede demokratik gelenekleri güçlü Türkiye'nin birçok kez başarılı seçim sonuçları elde ederek iş basına gelmiş lideri olarak Başbakan Erdoğan ile bölgedeki yeni gelişmeleri değerlendirmeye önem verdiğini belirttiği'' kaydedildi.



Görüşmede, bölge halklarının meşru ve doğal demokratik haklarının karşılanması gerektiği hususunda görüş birliğine varıldığı ifade edilen açıklamada, ''Bu bağlamda halklara karşı şiddet kullanılmaması yönündeki hassasiyetin altı çizilerek, bölge ülkelerinde gelişen olayların derin ve köklü istikrarsızlıklara yol açmaması arzusu dile getirilmiştir. İstikrarsızlıkların bölge ülkelerine zarar verici sonuçları olacağı hususundaki endişeler paylaşılmıştır. Görüşme, tarafların bundan sonraki gelişmelerde daha sık temas halinde olmaya karar vermeleriyle sona ermiştir'' denildi.



