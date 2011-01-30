T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan, Obama ile görüştü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün gece ABD Başkanı Barack Obama ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

30 Ocak 2011 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün gece ABD Başkanı Barack Obama ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. 


Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Başkan Obama'nın Başbakan Erdoğan'ı arayarak, ''bölgede demokratik gelenekleri güçlü Türkiye'nin birçok kez başarılı seçim sonuçları elde ederek iş basına gelmiş lideri olarak Başbakan Erdoğan ile bölgedeki yeni gelişmeleri değerlendirmeye önem verdiğini belirttiği'' kaydedildi. 

Görüşmede, bölge halklarının meşru ve doğal demokratik haklarının karşılanması gerektiği hususunda görüş birliğine varıldığı ifade edilen açıklamada, ''Bu bağlamda halklara karşı şiddet kullanılmaması yönündeki hassasiyetin altı çizilerek, bölge ülkelerinde gelişen olayların derin ve köklü istikrarsızlıklara yol açmaması arzusu dile getirilmiştir. İstikrarsızlıkların bölge ülkelerine zarar verici sonuçları olacağı hususundaki endişeler paylaşılmıştır. Görüşme, tarafların bundan sonraki gelişmelerde daha sık temas halinde olmaya karar vermeleriyle sona ermiştir'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24