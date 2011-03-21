T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN OBAMA İLE GÖRÜŞECEK ANKARA (A.A)

21 Mart 2011 23:50

-ERDOĞAN OBAMA İLE GÖRÜŞECEK ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Libya ile ilgili gelişmeler konusunda bu gece ABD Başkanı Barack Obama ile görüşeceğini ve yarın partisinin TBMM grup toplantısında açıklama yapacağını bildirdi. Başbakan Erdoğan, Rixos Otel'de düzenlenen imedya TV 10. Yıl ve 2010 Ekonominin Yıldızları ödül törenine katıldı. Törene gelirken gazetecilerin, Başbakanlık Resmi Konut'ta yapılan ''Libya Zirvesi'' ile ilgili soruları üzerine Erdoğan, ''Görüşmelerimizi yaptık. Bu gece Sayın Obama ile bir görüşmem olacak. Bu görüşmeden sonra yarın büyük ihtimalle grup toplantısına gerekli açıklamaları yapacağım'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24