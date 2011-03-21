-ERDOĞAN OBAMA İLE GÖRÜŞECEK ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Libya ile ilgili gelişmeler konusunda bu gece ABD Başkanı Barack Obama ile görüşeceğini ve yarın partisinin TBMM grup toplantısında açıklama yapacağını bildirdi. Başbakan Erdoğan, Rixos Otel'de düzenlenen imedya TV 10. Yıl ve 2010 Ekonominin Yıldızları ödül törenine katıldı. Törene gelirken gazetecilerin, Başbakanlık Resmi Konut'ta yapılan ''Libya Zirvesi'' ile ilgili soruları üzerine Erdoğan, ''Görüşmelerimizi yaptık. Bu gece Sayın Obama ile bir görüşmem olacak. Bu görüşmeden sonra yarın büyük ihtimalle grup toplantısına gerekli açıklamaları yapacağım'' dedi.