Erdoğan-Obama görüşmesinde çözüm süreci konusunda ne konuşuldu?

G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen ABD Başkanı Barack Obama ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çözüm sürecini de masaya yatırdığı öne sürüldü. Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre, Obama'nın Erdoğan’a “Çözüm sürecinin canlandırılması, Suriye’deki sorunların çözümüne olumlu katkı sağlayacaktır” mesajını verdiği ileri sürüldü. Erdoğan'ın ise çözüm süreci konusunda ipucu vermediği iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan Obama-Erdoğan görüşmesine ilişkin kulis haber şöyle:

Çözüm süreci Suriye sorunu ve geçiş sürecine ilişkin yol haritası çerçevesinde ele alındı. Suriye’de geçiş sürecini öngören Viyana mutabakatının uygulanmasında PYD’nin kimden yana tutum alacağı en kritik soru haline gelmiş durumda ve Suriye’ye ilişkin görüşmelerde de en ciddi tartışma bunun üzerinde yürütülüyor.

Obama: Kara operasyonu da güvenli bölge de yok

Görüşmeye ilişkin bilgi veren kaynaklar, “PYD’nin tutumunu Türkiye’deki çözüm sürecinin geleceğinin belirleyeceğini” belirterek, görüşmede ABD tarafının, “Çözüm sürecinin yeniden canlandırılmasının Suriye’deki çözüme de olumlu katkı yapacağı” mesajını verdiğini ifade etti. Görüşmede Erdoğan’ın ise çözüm sürecinin geleceği konusunda ipucu vermediği öğrenildi. Obama’nın, görüşmede ABD için PKK ’nin terörist örgüt olduğuna yönelik görüşünü tekrarladığı öğrenildi. Görüşme ve G-20’deki temaslar çerçevesinde öne çıkan diğer bilgiler de şöyle:

Fransa ve Türkiye’den özel kuvvet talebi

ABD’nin son olarak PYD’ye gönderdiği 50 tonluk silah ve mühimmat yardımının ardından bu defa Suriye Demokratik Güçleri’ne yönelik yeni yardımını Türkiye üzerinden yaptığı öğrenildi. Türkiye’nin son sevkıyatın hangi Arap güçlerine yapıldığına dair doğrudan bilgilendirildiği belirtildi. 50 kişilik özel kuvvetini Suriye’ye gönderen ABD’nin benzer şekilde Türkiye ve Fransa’nın da özel kuvvetlerini göndermesini istediği öğrenildi. Ancak Türkiye’nin şu anda PYD kontrolünde olan bölgeye özel kuvvet gönderemeyeceğini ABD’nin de bildiği, bu durumda Türkiye’den gerçekçi beklentiğinin Azez-Cerablus hattına özel kuvvet göndermesi olacağına dikkat çekiliyor.

Güvenli bölge yerine Viyana Planı

Obama ve Erdoğan’ın, Viyana mutabakatına destek verilmesinde uzlaştığı öğrenildi. Viyana görüşmelerinin başlamasında da ABD ve Türkiye’nin IŞİD’e karşı operasyonlarının etkili olduğunu savunan bir kaynak, “Ruslar Halep’te durduruldu, Halep rejimi düşmedi. Öte yandan Sincar operasyonu da IŞİD’in Rakka’da çevrelenmesine neden oldu. Rusların operasyonlarına karşın muhalif Suriye güçleri direndi ve alan kaybetmedi. Bu da Rusların Viyana’da masaya oturmasını sağladı” dedi.

Obama’dan basın özgürlüğü uyarısı

Muhalif medyanın G-20 Zirvesi’ne alınmayışına ve son dönemde basına yönelik artan baskılara sert tepki gösteren ABD, bunu ikili görüşmeye de taşıdı. Obama’nın da Erdoğan ile görüşmede basın özgürlüğünün önemine işaret ettiği öğrenildi. Görüşmede, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ABD’nin hassasiyetinin dile getirildiği belirtildi.