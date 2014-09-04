Erdoğan Obama görüşmesi ertelendi mi?

CNN Türk, Galler'deki NATO zirvesinde yarın yapılması planlanan Tayyip Erdoğan - Barack Obama görüşmesinin ertelendiğini duyurdu. Ancak, daha önce zirvenin ertelendiğini bildiren CNN Türk muhabiri Büşra Arslantaş, öğle bülteninde ise görüşmenin yarın yerel saatle 15.15'te (TSİ 17.15) gerçekleştireleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Krallık'ta gerçekleşecek NATO Zirvesi kapsamında 5 Eylül Cuma günü saat 15.15'te ABD Başkanı Barack Obama ile görüşeceği duyurulmuştu.

CNN Türk, Galler'deki NATO zirvesinde yarın yapılması planlanan Tayyip Erdoğan - Barack Obama görüşmesinin ertelendiğini duyurdu. Ancak, daha önce zirvenin ertelendiğini bildiren CNN Türk muhabiri Büşra Arslantaş, öğle bülteninde ise görüşmenin yarın yerel saatle 15.15'te (TSİ 17.15) gerçekleştireleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, görüşmenin ertelenip ertelenmediğiyle ilgili açıklama yapmadı.

Erdoğan, geçen Temmuz ayında katıldığı bir televizyon programında “Ne yazık ki Obama ile görüşemiyoruz” diyerek ilişkilerin iyi olmadığını dile getirmişti.

Erdoğan ve Obama son olarak, 2013'ün Mayıs ayında ABD'nin başkenti Washington DC'de yüzyüze görüşmüştü.