Erdoğan: Obama Gezi Parkı olaylarını bizzat benden öğrendi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Barack Obama'nın Gezi Parkı olayları bizzat kendisinden öğrendiğini dile getiren Erdoğan, Gazze ziyareti için de "her an sürpriz yapabilir" dedi.

AB ile faslın açılması kararını değerlendiren Başbakan Erdoğan, beklediğimiz bir karardı, sıkıntı yok, açıklamasında bulundu.

Başbakan Erdoğan, Gazze'ye yapacağı ziyaretle ilgili olarak ise "Gazze ziyareti hazır, her an sürpriz yapabiliriz" dedi.