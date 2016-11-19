Erdoğan: Obama döneminde hayal kırıklığına uğradım

Amerikan CBS kanalında yayınlanan "60 Dakika" programına mülakat veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan ilişkilerinden Suriye'ye, 'FETÖ'den 15 Temmuz darbe girişimine kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, Barack Obama döneminde Amerikan politikalarından dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Erdoğan, programda Steve Croft'un Türk-Amerikan ilişkilerine dair sorularını yanıtladı. Yeni Şafak'ın haberine göre, son dönemdeki bazı Amerikan politikalarından dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump yönetimine dair beklentilerini de anlattı.

Gülen'in iadesi ve Suriye

Darbe girişiminde planlayıcı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in ABD'de herhangi bir soruşturmaya tabi olmadan yaşamını sürdürmesi nedeniyle bu ülkenin yönetimini eleştiren Erdoğan, Gülen'in hala ABD'de kalmasının tüm Türk halkını rahatsız ettiğini vurguladı.



Barack Obama yönetiminin Suriye'deki krizi ele alma biçiminin de rahatsızlık kaynağı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bu politikaların, Türkiye'nin güney sınırlarında güvenlik tehditlerinin ortaya çıkmasında rol oynadığına işaret etti.



Suriye ile ilgili konuları hem ABD Başkanı Obama'ya hem de Başkan Yardımcısı Joe Biden'a aktardığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ancak bu konuları ciddi bir şekilde ele almada başarısız oldular ve bu bizi rahatsız etti" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuk olduğu program, ABD doğu saatiyle pazar akşamı 19.30'da (TSİ 21 Kasım Pazartesi 03.30) yayınlanacak.