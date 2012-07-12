Erdoğan, Numan Kurtulmuş'la görüşecek

Başbakan Erdoğan'ın, yarın AK Parti'ye transfer iddialarıyla gündeme gelen HAS Parti Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşeceği öğrenildi.

Kurtulmuş'un AK Parti'ye geçeceği iddiaları geçtiğimiz gündelerde gündeme gelmişti. İddialara ilişkin Kurtulmuş, "Başbakan, partisinde bunu gündeme açmış ve oradan basına sızmış. Bize ulaşan bir teklif ve bilgi yok" diye konuşmuştu.

Başbakan Erdoğan'ın ise transfer iddialarına ilişkin, ""Neden olmasın. Böyle bir arzuları varsa geciktirmeyin" dediği öne sürülmüştü.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, görüşmenin saat 11.00'de AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleitirileceği bildirildi.