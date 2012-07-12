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Politika

Erdoğan, Numan Kurtulmuş'la görüşecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yarın HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul edecek

12 Temmuz 2012 02:57

Başbakan Erdoğan'ın, yarın AK Parti'ye transfer iddialarıyla gündeme gelen HAS Parti Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşeceği öğrenildi.

Kurtulmuş'un AK Parti'ye geçeceği iddiaları geçtiğimiz gündelerde gündeme gelmişti. İddialara ilişkin Kurtulmuş, "Başbakan, partisinde bunu gündeme açmış ve oradan basına sızmış. Bize ulaşan bir teklif ve bilgi yok" diye konuşmuştu.
 
Başbakan Erdoğan'ın ise transfer iddialarına ilişkin, ""Neden olmasın. Böyle bir arzuları varsa geciktirmeyin" dediği öne sürülmüştü.
 
Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, görüşmenin saat 11.00'de AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleitirileceği bildirildi.
 

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