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Politika

ERDOĞAN NOEL BAYRAMI'NI KUTLADI ANKARA (A.A)

07 Ocak 2011 12:39

-ERDOĞAN NOEL BAYRAMI'NI KUTLADI ANKARA (A.A) - 07.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ortodoks vatandaşların Noel Bayramı'nı kutladı. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan, Noel Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başbakan Erdoğan'ın mesajı şöyle: ''Noel'i 6 Ocak'ta kutlayan Ortodoks vatandaşlarımızın Noel Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu ülke, dini inancı, etnik kimliği ne olursa olsun, 73 milyon vatandaşıyla bir ve bütündür. Bizler tarih boyunca kaderde ve kederde ortaklık etmiş bir milletin mirasçılarıyız; birimizin hüznü hepimizin hüznüdür, birimizin neşesi hepimizin neşesidir.  Gayrimüslim vatandaşlarımızın dini inançları gereği kutladıkları bayramların, huzur ve emniyet, neşe ve mutluluk içinde kutlamaları bizim için de bir mutluluk kaynağıdır. Keza, gayrimüslim vatandaşlarımız, asırlardan bu yana, kendi inançlarını, geleneklerini, adetlerini en güzel biçimde yaşıyor, bundan sonra da yaşamaya devam edeceklerdir. Bu vesileyle, Ortodoks vatandaşlarımızın Noel bayramlarını bir kez daha tebrik ediyor; tüm insanlık için mutlu bir geleceğe kapı aralamasını diliyorum.''

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