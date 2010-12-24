-ERDOĞAN NOEL BAYRAMI'NI KUTLADI ANKARA (A.A)- 24.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Katolik ve Protestan vatandaşların Noel Bayramı'nı kutladı. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan, Noel Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başbakan Erdoğan'ın mesajı şöyle: ''Katolik ve Protestan vatandaşlarımızın her yıl Hz. İsa'nın doğum günü olduğu inancıyla kutladıkları Noel Bayramı'nı tebrik ediyor, başta Katolik ve Protestan vatandaşlarımız olmak üzere, dünyadaki tüm Katoliklere, Protestanlara ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Bugün dünyanın bazı bölgelerinde İslamafobi, antisemitizm ve Hristiyanlık karşıtı düşünceler olsa da, bu topraklarda yeşeren ve binlerce yıldır kök salan İslam anlayışı sevgiyi, dayanışmayı, barışı ve hoşgörüyü temel alan bir geleneğe yaslanmaktadır. Bu anlayış gereği, Hristiyan ve Yahudi vatandaşlarımız, bu topraklarda asırlardan beri kendi inançlarını, kendi geleneklerini en güzel biçimde yaşıyorlar; bundan sonra da huzur ve emniyet içinde yaşamaya devam edeceklerdir, bundan kimsenin bir kuşkusu olmasın. Bu vesileyle Katolik ve Protestan vatandaşlarımızın Noel Bayramlarını bir kez daha tebrik ediyor, vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün insanlığa huzur, barış ve refah diliyorum.''