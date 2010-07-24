-ERDOĞAN NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI BURSA (A.A) - 23.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı Faruk Çelik'in kızı Merve Çelik'in nikah törenine katıldı. Erdoğan, Merve Çelik-Cüneyt İyibilir çiftinin Yıldırım Spor Kompleksi'nde düzenlenen nikah töreninde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Celal Sönmez ile şahitlik yaptı. Erdoğan, genç çifte mutluluklar dileyerek başladığı konuşmasında, şunları söyledi: ''Bizler resmi şahitler olarak, sizler de fahri şahitler olarak bu nikahı akdetmiş bulunuyoruz. Allah mübarek etsin. En kötü günleri inşallah bugün gibi olur. Güçlü bir ailenin temelini attığımıza inanıyorum. Her iki aile de tanıdığım, bildiğim, yıllardır özellikle değerler noktasında beraber mücadelesini verdiğimiz çizginin insanlarıyız. Ve bu gece, geleceğe önemli yatırımlar yapılması bakımından kurulan bu aileyi önemli buluyorum. Kendilerini bundan dolayı tekrar tebrik ediyorum.'' Başbakan Erdoğan, evliliğin uzun bir yolculuk olduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Sıkıntılı günler olacak, sıkıntıları paylaşacağız, karşılayacağız, birlikte göğüsleyeceğiz. Ama benim bir vasiyetim, tavsiyem var. O da şu; en az 3 tane çocuk diyorum. Şu anda Türkiye'nin nüfus artış hızı 1,4'e düşmüştür. Bu, şu demektir; 2037-2038, bu yıllarda Türkiye'nin nüfusu yüzde 60 oranında 60 yaşın üzerinde olacak. Yani yaşlı bir Türkiye. Şimdi genç Türkiye ile övünüyoruz ve bu genç Türkiye'nin biz kalıcı olmasını istiyoruz.'' Bu noktadaki kararlılıklarının devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, düğüne katılan ailelerden de en az 3 çocuk yapmalarını istedi. Konuşmasının ardından evlilik cüzdanını Merve İşbilir'e teslim eden Erdoğan, genç çifte hediye verdi.