-Erdoğan, nikah şahidi oldu İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun oğlunun nikah şahitliğini yaptı. Alınan bilgiye göre, Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Vali Mutlu'nun oğlu Hasan Tahsin Mutlu ile Tuğçe Tüylü'nün nikah törenine katılmak üzere Florya'da bulunan Valilik Konutu'na geldi. Konutun bahçesinde düzenlenen törende çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı. Nikahta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu nikah şahidi oldu.