Erdoğan Nijerya’da: 7 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Nijerya'da Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Erdoğan, "İş birliğimizi derinleştirmek konusunda kararlıyız" diye konuştu. Nijerya Devlet Başkanı Buhari de, Türkiye ile 7 anlaşma imzalandığını, bunların enerji, savunma sanayi, madencilik ve hidrokarbon gibi alanlarda olduğunu belirtti.

NTV'de yer alan habere göre, Erdoğan, Afrika turunun son durağı Nijerya’nın başkenti Abuja’daki temasları kapsamında Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, "Nijerya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, "FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz" derken, "Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla mücadele yürüten Nijerya'yla askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, "Türkiye Koronavirüs ile mücadelede son derece başarılı adımlar atmıştır. Bu nedenle Türkiye'yi yasaklı ülkeler listesinden çıkarıyoruz" dedi.

"Türkiye sığınmacılar konusunda dünyaya ortak oldu" diyen Buhari, Türkiye ile 7 anlaşma imzalandığını, bunların enerji, savunma sanayi, madencilik ve hidrokarbon gibi alanlarda olduğunu belirtti.