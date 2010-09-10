-ERDOĞAN: NİÇİN ŞİMDİ 'EVET' DEMİYORSUN? İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bu CHP hep şunu söyler; 'Biz yargıya saygılıyız'. Hani saygın? 24 maddeye 'evet' diyordun, peki Anayasa Mahkemesinden sonra niçin şimdi 'evet' demiyorsun? Niçin 'hayır' kampanyaları yürütüyorsun?'' dedi. Erdoğan, Bayrampaşa Yahya Kemal Parkı'nın önünde parti otobüsünden halka hitaben yaptığı konuşmada, anayasa değişikliği paketinin 14 gün 14 gece parlamentoda verdikleri mücadeleden sonra geçtiğini, muhalefetin uzlaşmayı kabul etmediğini söyledi. Muhalefetin uzlaşmayı kabul etmemesi üzerine milletin, ''Madem onlar kabul etmiyor bize getirin, kararı biz vereceğiz'' dediğini bildiren Erdoğan, neticede ''egemenliğin kayıtsız şartsız milletin'' olduğunu, nihai kararı milletin vereceğini kaydetti. Erdoğan, pazar günü sandıklarda bu kararı milletin vereceğini ifade ederek, ''Samimiyetle bir şey söylüyorum; ileri demokrasiye evet mi, özgürlüklere evet mi, üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğüne evet mi, pazar günü bunların çerçevesinde bir oylama yapıyoruz'' dedi. -''BUNLARIN DEMOKRASİ ANLAYIŞI BUDUR''- Meclisten değişiklik paketi geçtikten sonra CHP'nin bunu Anayasa Mahkemesine götürdüğünü hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Anayasa Mahkemesi aslında esastan görüşmemesi gerekir, ama görüştü. Neticede Anayasa Mahkemesi ve HSYK ile ilgili redaksiyon yaptı ve 'Uygundur' dedi, verdi. Şimdi redakte edilen metindir. Pazar günü oylayacağımız metin bu metindir. Bu CHP hep şunu söyler; 'Biz yargıya saygılıyız'. Hani saygın? 24 maddeye 'evet' diyordun, peki Anayasa Mahkemesinden sonra niçin şimdi 'evet' demiyorsun? Niçin 'hayır' kampanyaları yürütüyorsun? Dert başka, dert başka... Dert, iktidar buradan başka bir iş devşirir mi? İstesen de istemesen de milletim ne derse o olacak. Çünkü 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'. Bunu böyle bileceksin. Siz bilir misiniz, bu CHP'nin 1923 öncesinde 'Egemenlik, Halk Fırkası eliyle yapılır' diye hüküm koyduğunu? Bunların geçmişinde bu var. Siz bilir misiniz, bu ülkede valilerin CHP'nin il başkanlarından oluştuğunu? Burada büyüklerimiz var, bilirler. CHP il başkanları aynı zamanda o illerde valilik yaparlardı. Bunların demokrasi anlayışı budur. Ama bunu şimdi sayın Kılıçdaroğlu'na sorarsanız, vereceği cevap budur; 'O zaman ben doğmamıştım'. Lafa geldiği zaman da 'Cumhuriyetin en eski partisi biziz' diyorsun, onunla övünüyorsun. Doğru, İttihat Terakki size devroldu. O günden bugüne siz varsınız.'' -''PARTİSİNİ YÖNETEMEYENLER ÜLKE YÖNETEMEZ''- Erdoğan, pazar günü ''darbe anayasası'' ile ''milletin anayasasının'' oylanacağını ifade ederek, ''Milletin anayasasına 'evet', darbe anayasasına 'hayır'. Bitti. Darbeciler, varisleri var. Sayın Evren açıklamış, 'Hayır diyeceğim' demiş. Duydunuz değil mi, işte şimdi kimler kimlerle çıktı meydana'' dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anayasa değişikliği paketine destek veren ülkücülere ''uşaklar'' dediğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Kendisi gibi düşünmeyince 'uşaklar' diyor. Kem söz sahibinindir. Bu bakımdan ne derse desinler. Bizler bu ülkede gerilim tarafı olmadık. Ama bir yanağımıza vurana da 'Gel öbür yanağımıza vur' demedik. O bize yakışmaz. Yarın gazete ilanları var. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki; 'Bu değirmenin suyu nereden geliyor?' Sayın Kılıçdaroğlu söyleyeyim sana, senin değirmenin suyu nereden geliyorsa, bizim değirmenin suyu aynen oradan geliyor. Seninki de Hazine'den geliyor, bizimki de, MHP'ninki de Hazine'den geliyor. Olay bu. Sen bir defa finansı emin ellere teslim et. Bundan önce finans emin ellerde değildi. Anayasa Mahkemesi sizi 1 trilyona mahkum etti. Niye? Hazine'nin size verdiği paraların çarçur edildiği, farklı yerlere gittiği tespit edildi. Sen önce 1 trilyonun hesabını ver. Bizim sitemizde bunlar hep bellidir, ne girer, ne çıkar hep bellidir. Bu yola böyle çıktık. Partisini yönetemeyenler ülke yönetemez. Biz bu yola böyle çıktık.'' Başbakan Erdoğan, Bayrampaşasporlu taraftarların, ''Bizi Süper Lige çıkar'' demesi üzerine de ''Benim bu yaştan sonra oynayacak halim yok'' dedi. ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' sloganları atan vatandaşlara Erdoğan, ''Biz sizinle gurur duyuyoruz'' karşılığını verdi. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve Başbakan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan da vatandaşların arasında Başbakan'ın konuşmasını dinledi.