-ERDOĞAN: NİÇİN 'HAYIR' DEDİLER GÖRECEĞİZ KIZILCAHAMAM (A.A) - 17.10.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''(Halk oylaması algı araştırmasıyla) niçin, hangi sebeplerle bize halkımız 'hayır' dedi, neden 'evet' dedi? Bunu göreceğiz ve böylece 2011 seçimlerine bu çerçevede hazırlanacağız'' dedi. Erdoğan, konuşmasında, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 16. İstişare ve Değerlendirme toplantısını değerlendirdi. Başbakan Erdoğan, ''Kendi içinde demokrat olamayanlar, parti bünyesinde demokrasiyi hakim kılamayanlar ülke siyasetinde demokrat olamazlar, demokrasiyi güçlendirecek adımlar atamazlar'' diye konuştu. İstişare toplantılarıyla başlattıkları geleneğin, Türk demokrasisi açısından büyük önem taşıdığını belirten Erdoğan, ''Bizim yıllardır yapmakta olduğumuz bu istişare toplantılarının diğer partiler tarafından da yapıldığını, taklit demiyorum, yapıldığını görüyor ve bundan da büyük memnuniyet duyuyorum. Zira biz sadece ekonomi, sadece dış politikada Türkiye'nin bilinen parametrelerinde değil, siyasetin dilinde, üslubunda, yöntem ve ideallerinde de ilkleri başarmış bir partiyiz'' dedi. Erdoğan, dün ve bugün yaptıkları toplantılarda partinin tüm kurullarının katılımıyla Türkiye'nin meselelerini, gündemlerindeki konuları, gelecek vizyonlarını son derece demokratik ve özgür bir ortamda ele alma fırsatı bulduklarını söyledi. Dün terörün kaynakları, mücadele yöntemleri ve mevcut durum konusunda, terörün hukuki ve adli boyutları konusunda ve terörle mücadelede ana politikalar, işbirliği, koordinasyon konusunda ilgili Bakanların sunumlarını yaptıklarını anlatan Erdoğan, katılımcıların da bu meseleler üzerine fikirlerini beyan ettiklerini, sorular sorduklarını, cevaplarını aldıklarını, politikaların şekillenmesine yardımcı olacak katkılar sunduklarını dile getirdi. Bugün bütün Bakanların katılımıyla genel oturumları gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, bugünkü müzakerelerinin odağında 12 Eylülde yapılan Anayasa değişikliği halk oylamasının sonuçlarının yer aldığını anlattı. -HALKOYLAMASI ALGI ARAŞTIRMASI- Sabahki ilk oturumda kamuoyu araştırma şirketlerinin ortak yaptıkları halk oyalaması algı araştırmasının sunumunun gerçekleştirildiğini ifade eden Erdoğan, 45 ilde 69 bin 300 kişi ile bir yapılan araştırmanın, seçmen davranışlarını oylama sonrasında inceleme noktasında Türkiye ve dünyada yapılmış en büyük, en kapsamlı araştırma özelliği taşıdığını bildirdi. Çalışmanın telefonla değil yüz yüze yapıldığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Biz, 12 Eylül akşamı milletimize bir söz vermiş, 'hayır' diyen yüzde 42'nin neden, niçin, hangi gerekçelerle, hangi hissiyatla 'hayır' dediğini anlamak için çaba sarf edeceğimizi ifade etmiştik. Nitekim hemen o andan itibaren çalışmalara başladık ve ilk planda, böyle kapsamlı, büyük boyutlu, bilimsel ve titiz bir araştırma yaptık. 'Hayır' diyenlerin gerekçeleri kadar 'evet' diyenlerin gerekçelerini de anlamaya, milletimizin ortaya koyduğu iradeyi, tüm boyutlarıyla analiz etmeye büyük önem verdik. 45 ilde bitirdik ama henüz biz bunu noktalamadık. Zira 36 vilayette de aynı araştırmayı yapacağız ve 81 vilayette bunu tamamlayarak 2011 seçimlerine bir zemin oluşturacağız. Yani illerde durumumuz nedir. Niçin, hangi sebeplerle bize halkımız 'hayır' dedi, neden 'evet' dedi? Bunu göreceğiz ve böylece 2011 seçimlerine bu çerçevede hazırlanacağız. Biz bu adımı partiyi kurarken de atmıştık. O zaman 42 bin denekte, 81 vilayette kamuoyu araştırmasını yaptırmıştık. Bunun üzerine bütün çalışmalarımızı bina etmiştik ve faydalarını açık ve net gördük, milletimiz parti kurulduktan 16 ay sonra bizi iktidara taşıdı. Şimdi hedefleri daha büyük koyuyoruz. Hem kaygıları gidereceğimize hem beklentileri karşılaşacağımıza inandık.''