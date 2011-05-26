-ERDOĞAN NEVŞEHİR'DE 16 TESİSİ HİZMETE AÇTI NEVŞEHİR (A.A) - 25.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de yapımı tamamlanan 16 tesisi hizmete açtı. Erdoğan, Nevşehir Şevki Atasagun Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törende, bu hastane ile birlikte Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, merkez Atıksu Arıtma Tesisi, Adnan Menderes Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Şehitlik Köprülü Kavşağını, Nevşehir Üniversitesi'ne bağlı TOBB Hacıbektaş Güzel Sanatlar Fakültesi ile Eğitim Fakültesini, Anavos ve Kozaklı ilçelerindeki 2 anaokulunu, Derinkuyu Mehmet Ekmekçi Lisesi Spor Salonu'nu, hayırseverlerce yaptırılan Anavos Kalaba Meliha Hamdi Köroğlu İlköğretim Okulu ile Rasim Üzer İş Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ni, Nevşehir-Niğde ve Kırşehir-Nevşehir bölünmüş yollarını, Nevşehir-Ürgüp karayolu birinci kat asfalt onarım ve stabilize çalışmaları ile Derinkuyu Atıksu Arıtma Tesisi'ni toplu olarak açtı. Başbakan Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, Nevşehir'de anlamlı ve farklı bir günü yaşadıklarını belirterek, 16 ayrı hizmet ve tesisin açılışıyla Nevşehir'e eli boş gelmemenin huzurunu yaşadığını söyledi. Bu yatırımların tamamının yaklaşık 168 milyon lira tuttuğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bugün eğitimden sağlığa, ulaştırma, belediye hizmetleri alanlarında Nevşehir'imize yaptığımız bu hizmetlerle bir farklılığı ortaya koyuyoruz. Nevşehir'e çok modern, çok gelişmiş bir devlet hastanesi kazandırdık. Kozaklı'da da bu hastanemize bağlı bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi inşa ettik. Onların da açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Nevşehir-Niğde, Nevşehir-Kırşehir bölünmüş yollarının, özel idaremiz tarafından köy yollarında yapılan asfalt ve onarım çalışmalarının da açılışlarını resmen gerçekleştiriyoruz. İller Bankası tarafından yapılan Derinkuyu Atıksu Arıtma Tesisi ile Nevşehir Belediyemiz tarafından yapılan Nevşehir Atıksu Arıtma Tesisi'ni, şehirlerarası otobüs terminali ile Şehitlik köprülü kavşağını da bugün hizmete sunuyoruz. Bu tesislerin ve hizmetlerin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen bakan arkadaşlarımı, vali, belediye başkanlarımızı, rektör ve mimarından mühendisine, işçisine kadar tüm kardeşlerimizi huzurunuzda kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu hizmetlerin tüm Nevşehirlilere hayırlı olmasını temenni ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.'' Başbakan Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın da katıldığı törende tesislerin açışını yaparak, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.