Erdoğan: Nevruz'da kalpler öfke ve kinin değil, sevgi ve dostluğun etrafında birleşmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz nedeniyle yayınladığı mesajında, "Kalpler öfke ve kinin değil, sevgi ve dostluğun etrafında birleşmeli" dedi.

Cumhurbaşkanlığı sitesinden yayımlanan Erdoğan'ın Nevruz mesajında şöyle dendi:

“Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada binlerce yıldır büyük bir coşkuyla kutlanan Nevruz; bolluğun, bereketin ve bahar mevsiminin gelişinin müjdecisidir.

Baharla birlikte tabiatta başlayan yenilenmeyi ve tazelenmeyi temsil eden Nevruz Günü, bugün de, geniş bir coğrafyada kutlanmaya devam ediyor.

Nevruz’un, topraktaki uyanışla birlikte, kalplerimizde sevgiyi, muhabbeti, birlikte yaşama iradesini de güçlendiren bir gün olmasını temenni ediyorum.

Her zamankinden daha fazla birbirimize kenetlememiz gereken bugünlerde, milletçe birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmalıyız.

2023 hedeflerimize ulaşmak için, bu değerlerin milletimizin tüm fertleri tarafından benimsenmesine ihtiyacımız vardır.

Aynı şekilde, ortak kültür coğrafyasında yaşayan kardeş toplumlar olarak Nevruz’u, ortak değerlerimiz ve ortak hedeflerimiz etrafında bütünleştiğimiz bir bayram haline dönüştürmeliyiz.

Nevruz için bir araya gelen kalpler, öfkenin ve kinin değil, sevginin ve dostluğun etrafında birleşmeli, bu duygularla birlikte çarpmalıdır.

Bizim için Nevruz’un anlamı işte budur.

Bu düşüncelerle, başta aziz milletimiz olmak üzere, coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.

Nevruz’un, tüm dünyayla birlikte bölgemiz için, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum.”