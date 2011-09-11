-Erdoğan: ''Neslimizi kurutma gayretine girenler oldu'' KAYSERİ (A.A ) - 10.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bu milletin geleceğine hep kastedenler oldu. Ne yazık ki neslin korunması noktasında bizim neslimizi kurutma gayreti içine girenler oldu'' dedi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın oğlunun nikah töreninde şahitlik yaptı. TBMM Başkanı Çiçek, törende, evliliğin hayırlı olmasını dileyerek, ''Üç lafı telaffuz edilince bir tebessüm meydana geliyor. Düğün merasimleri bir tebessüm atmosferi oluşturuyor ama biz elimizi Cenab-ı Hak'ka kaldırdığımızda bir kısım taleplerimizin yanında müşterek dualarımız da var. Allah devlete, millete zeval vermesin, hayırlı evlatlar versin. Onun için geleneğimizde en az 3 çocuğun da bir anlamı var. Birisi devlet için, birisi millet için birisi de ailenin devamı içindir. Onun için bir taraftan tebessüm edelim ama Sayın Başbakanımızın önemli tavsiyesini devletimizin ve milletimizin geleceği arkamızdan hayırlı evlatların yetişmesi bakımından vazgeçilmez bir tavsiye olduğunu bu vesileyle ifade etmek istiyorum'' dedi. Başbakan Erdoğan da genç çifti tebrik ederek, şunları söyledi: ''Uzun bir yolculuk, bu yolculukta karşılıklı anlayış esas. Üzerinde durduğum konu hepinizin malumudur. O da şu; bu milletin geleceğine hep kastedenler oldu. Ne yazık ki neslin korunması noktasında bizim neslimizi kurutma gayreti içine girenler oldu. Çok hesaplar, araştırmalar yaptık. Şu anda Türkiye genç, dinamik nüfusuyla övünüyor ve bununla da başarıya koşuyor. Az önce Gamze kızımıza fısıldadım, tabi aynı şekilde oğlumuza da. Gamze kızımız da sağolsun bana 'Hayır' demedi. Nedir bu? 'En az 3 çocuk diyoruz' değil mi Gamze, bir aksilik yok, sizler de şahit oluyorsunuz. En az 3, fazlası Allah kerim. En az üç olmazsa 2037'den sonra Türkiye dünyanın yaşlı nüfusu olan ülkelerinden biri haline geliyor, bugünkü Almanya gibi. Biz öyle olmak istemiyoruz, biz milletimizi seviyoruz, vatanımızı seviyoruz ve genç dinamik nüfuslara ihtiyacımız var. İnşallah devlet olarak da eğitimde bütün tedbirlerimizi alırken, istihdamda bütün tedbirleri alırken, bir şey daha söyleyim ki rızık bizimle temin edilmez. Yavru rızkıyla gelir bunu da bilmenizi isterim, bu tecrübeyle sabittir. Yaşadım onun için böyle rahat söylüyorum.'' Erdoğan, konuşmasının sonunda aile cüzdanını geline vermek üzere TBMM Başkanı Çiçek'e teslim etti. Nikah törenine, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile çok sayıda AK Partili milletvekili katıldı.