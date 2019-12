-ERDOĞAN: NEDEN 'HAYIR' DEDİKLERİNİ AÇIKLAYABİLMİŞ DEĞİLLER RİZE (A.A) - 10.08.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin Anayasa'ya neden ''hayır'' dediğini bugüne kadar açıklayamadığını ifade ederek, ''Milleti kandırmak için, açık açık, milletin gözüne baka baka yalan söylüyor, gerçekleri çarpıtıyorlar'' dedi. Erdoğan, Rize Cumhuriyet Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Anayasa değişikliği paketine ''evet'' oyu verilmesini istedi. 12 Eylülde Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını belirten Erdoğan, ''12 Eylülde Türkiye, ağırlıklarından kurtulacak, zincirlerinden kurtulacak. 12 Eylülde Türkiye, kendisine yakışan, büyüklüğüne yakışan düzenlemelerle artık geleceğe daha güçlü şekilde bakacak'' dedi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''12 Eylülde oy vereceğiniz Anayasa değişikliği, asla ve asla bir AK Parti projesi değil, bir millet projesidir. 12 Eylülde partilere değil, kendi geleceğimize, kendimize, çocuklarımızın geleceğine oy vereceğiz. Biz bu hazırlıklarımızı CHP götürdük, kapağını açıp bakmadan, 'hayır' dediler. MHP'ye götürmeyi teklif ettiğimizde, 'ancak kahve içmeye gelirsiniz' dediler. Böyle bir uzlaşma kültürü olur mu? Anayasa değişikliğine neden 'hayır' dediklerini bugüne kadar açıklayabilmiş değiller. Milleti kandırmak için açık açık, milletin gözüne baka baka yalan söylüyor, gerçekleri çarpıtıyorlar.'' -''YARGIYA ARTIK KENDİ ARKA BAHÇELERİ OLARAK DAVRANAMAYACAKLAR''- Muhalefetin, AK Parti'nin yargıya müdahale edeceğini, kendi yargısını oluşturmaya çalıştığını iddia ettiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: ''Yargıya atamadan bahsediyorlar. Bu paketin içinde yargıya atama diye bir şey yok. Paketin içinde yargıya seçim var. Kim yapacak bu seçimin bir kısmını? Bir kısmını da ilk derece dediğimiz hakimler, savcılar yapacak. Onlar da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na 10 üye gönderecekler. Şimdi bu yukarıdaki beyefendiler, buradan gelecek 10 kişiyi istemiyorlar. Niye? Alışılagelmiş olan çark bozulacak. Bu çarkın içinde en çok rahatsız olanların kimler olduğunu biliyorsunuz. Kendilerine buradan soruyorum: Anayasa değişikliğinin hangi maddesinde bu var? Gösterin, sizler de sorun. Şimdi buradan çıkıp gideceksiniz ya. Kapı kapı dolaşıp soracaksınız. Çok çalışacağız. Bu kardeşiniz koşturuyor. Dolaşıyorum, 37 vilayete gidiyorum. Sizler de Rize'yi fellik fellik dolaşacaksınız. Sandıkları patlatmaya evet mi? Dert başka... Yargı siyasal müdahaleden kurtulacak, bundan çekiniyorlar. Yargıya artık kendi arka bahçeleri olarak davranamayacaklar, istismar edemeyecekler, bundan korkuyorlar. Yargıda kapalı devre sistem sona erecek. Bunu içlerine sindiremiyorlar. Yargı demokratikleşmeden, yargı kendi içinde katılımcılığı sağlamadan Türkiye demokratikleşemez. İşte onun için ben buradan diyorum ki; kim hangi partiye oy vermiş olursa olsun, gelecek seçimde hangi partiye oy verecek olursa olsun, bu halk oylamasında elini vicdanına koysun ve kararını öyle versin. Bu halk oylamasında partileri değil, hükümeti, muhalefeti değil, Anayasa değişikliğini oylayacaksınız.'' -''NE DOĞRARSAN ÇANAĞUNA, O GELİR KAŞİĞUNA''- Rize'de söylenegelen, ''Ne doğrarsan çanağuna, o gelir kaşiğuna'' atasözünü anımsatan Erdoğan, ''İşte biz evet diyeceğiz... Daha büyük Türkiye için, daha itibarlı Türkiye için, daha güzel bir gelecek için evet diyeceğiz... Rize evet diyor mu?'' diye sordu. Değişiklikle, Anayasa Mahkemesinin de yapısının değişeceğini anlatan Erdoğan, ''Anayasa Mahkemesi, tüm Avrupa ülkelerinde, ABD'de olduğu gibi, tüm gelişmiş demokrasilerdeki gibi yapıya kavuşuyor'' dedi. Evrensel hukuk normlarını benimsemiş bir Anayasa Mahkemesi için 'evet'' dediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: ''Diyorlar ki, 'Şurası yanlış, burası yanlış'. Peki Anayasa Mahkemesi'ne gitmedi mi bu CHP? Ne dedi mahkeme? Senin dediklerinin hepsi yanlış' dedi iade etti. Demek ki yapılanların hepsi evrensel hukuka uygun. Bak Anayasa Mahkemesi de kararını verdi. Ey CHP sen daha neyi konuşuyorsun? Mecliste arkadaşlarınızı oy kabinine sokmadınız. Niye? Arkadaşlarına bile güvenemeyecek kadar bunlar antidemokratlar. Bak şimdi bir arkadaşları isyan etti ve istifa etti. Niye? Gerçekleri yaşıyorlardı. Şimdi orada milletin vekilini oy kabinine sokmadınız, şimdi geldin aslına, millete geliyorsun ve diyorsun ki, 'Her ne kadar biz kabine gitmediysek de hadi siz sandığa gidin de 'hayır' deyin'. Bu millet vekil olarak nasıl olduysa sizi gönderdi ama sana 'Bu kadar aklın vardı da niye kabinde oy kullanmadın, niye sen orada hayır demedin de bu işi bana bıraktın' demez mi? Halkın iradesine bu şekilde alaycı nazarla bakanlara, 12 Eylülde gereken dersi vermeye evet mi?'' -''ÜSTÜNLERİN HUKUKUNA DEĞİL, ARTIK HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE EVET Mİ?'' Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun da yapısının değişeceğini dile getiren Başbakan Erdoğan, buralarının da ''Birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkacağını'' ifade etti. ''Üstünlerin hukukuna değil, artık hukukun üstünlüğüne evet mi?'' diye soran Erdoğan, şöyle konuştu: ''Anayasa Mahkemesini, Türkiye İnsan Hakları Mahkemesine dönüştürüyoruz. Artık parası olanın Avrupa'da hak aradığı, parası olmayanın kaderine razı olduğu dönemler geride kalıyor. Bu modern düzenlemeye evet mi? Anayasa değişikliği ile çocuklarımızın geleceğini garanti altına alıyoruz. Çocuk istismarının önüne geçiyoruz. Çocuklarımız için 12 Eylülde evet mi? Memur kardeşim... 12 Eylülde 'evet' diyerek toplu iş sözleşmesi hakkına kavuşuyorsun. Buna evet mi? Emekli kardeşim... Memurların toplu iş sözleşmesinden artık sen de yararlanacaksın... Buna evet mi? İşçi kardeşim... Sendikal hakların daha da güçleniyor. Avrupa standartlarında haklara kavuşuyorsun. Buna evet mi? İşçi kardeşim sen de iki sendikaya üye olma hakkına kavuşuyorsun. Buna evet mi? Avrupa standardında bir sendika hakkı geliyor. Biliyorsunuz fişlemeler yapılıyordu. Bir memur, hanımının başı örtülü... Acaba yaşamı nasıl? Bunlar araştırılıyordu. Eğer öyleyse, yapılmıyordu... İşte bu fişlemeleri tarihe havale ediyoruz. Buna evet mi?'' -''KADUN, ERKEĞA YÜK TAŞİTMAZ''- Konuşmasını yörenin şivesiyle telaffuz ettiği ata sözleriyle süsleyen Erdoğan, şöyle devam etti: ''Şimdi geliyorum hanım kardeşlerime... Bir söz var ama erkekler bana kızmayacaksınız. Bizim Rize'de hatta Doğu Karadeniz'de kadun erkeğa yük taşitmaz... Böyle şey olmaz, olur mu? Alacak sepeti arkasına, çayı, otu sen taşıyacaksın, erkek de gidecek kahvede oyun oynayacak. Bu devir tarihe karışıyor. Hayat müşterektir... Hanım kardeşlerimizin her alanda haklarını savunduk. Evde, iş yerinde, ekonomik hayatta, eğitimde, sosyal hayatta hanım kardeşlerimizin mağduriyetlerini, mahrumiyetlerini gidermenin mücadelesi içinde olduk. Bizim ne dinimizde ne geleneğimizde böyle şeyler var. Yanlış gelenekler uyduruldu. Doğu'daki, Güneydoğu'daki tacizler işte böyle oldu. O da bu işin değişik bir boyutu... Şimdi de Anayasa değişikliği ile hanım kardeşlerimizin haklarını anayasal güvence altına alıyoruz. Çocuklar bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz... Yaşlılar bizim hürmette kusur etmeyeceğimiz büyüklerimiz... Özürlüler bizim için üzerinde ısrarla duracağımız kardeşlerimiz. kardeşlerimiz... Şehitlerimizin dul ve yetimleri, bizim şehitlerimizden devraldığımız kutsal emanetlerimiz... Gazilerimiz bizim onurumuz, gururumuz... Bu Anayasa değişikliği ile, kadınlara, çocuklara, yaşlılara, özürlülere, şehitlerimizin dul ve yetimlerine, gazilerimize anayasal güvence sağlıyoruz. Buna evet mi? 12 Eylül Anayasası'ndan darbenin izlerini silmeye, evet mi? İleri demokrasiye, evrensel hukuk normlarına, evet mi? Güçlü Türkiye’ye, evet mi? '' -RİZE'YE YAPILAN YATIRIMLAR- Başbakan Erdoğan, konuşmasında seçim kampanyasında olmadıklarını bu nedenle yapılan icraatı uzun uzun anlatmayacağını belirterek, ''Geçen Bay Kemal, 'ne yaptılar' diyor. Bir dön sırtını dön ne yapıldığını bir gör. Şu üzerinden geldiğin yollar Sarp'a kadar kimler bunu tamamladı bir gör. Ama dedim ya bunun kılavuzu karga oldu mu başın dertten kurtulmaz'' dedi. Kendisinden önceki Rizeli başbakanların üniversite sözü vermesine rağmen ile bu hizmeti vermediğini kaydeden Erdoğan, bunu da kendi iktidarlarında gerçekleştiğini söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: ''12 Eylül, Türkiye için milat olacak... 12 Eylül, Rize için Milat olacak... Gelin hep birlikte evet diyelim, bembeyaz yeni bir sayfa açalım. Her 'evet' demokrasiye davettir. Her 'evet' adalete davettir her 'evet' özgürlüğe davettir, hukuka davettir. Biz TBMM olarak üzerimize düşeni yaptık. Biz, sizin bize yüklediğiniz emanetin hakkını verdik. Şimdi, evet, söz sizde... Şimdi evet, karar sizde... Sevdamız millet, kararımız 'evet' diyorum.'' Mitingin ardından Rize Valiliğine geçen Erdoğan, burada Vali Seyfullah Hacımüftüoğlu ve öteki yetkililerce karşılandı. Tören mangasını selamlayan Erdoğan, ilin sorunları hakkında bilgi aldı. Başbakan Erdoğan Valilikten ayrılırken de bazı vatandaşların sorunlarını dinledi. Erdoğan, Rize programının ardından, karayolu ile Trabzon'a hareket etti.