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Politika

ERDOĞAN, NEÇİRVAN BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ ANKARA (A.A)

26 Ekim 2010 20:29

-ERDOĞAN, NEÇİRVAN BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürdistan Demokrat Parti (IKDP) Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Başbakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1.5 saat sürdü.  Kabulde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Murat Özçelik, bölgesel yönetimin yetkilisi Ashti Harrami ve IKDP Başkanlık Divanı Üyesi Abdulselam Reşit de hazır bulundu.

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