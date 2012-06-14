Erdoğan Necip Fazıl Kısakürek onur ödülünü aldı

Kahramanmaraş Belediyesi tarafından geçen ay düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek temalı Şiir Festivali’nin Onur Ödülü’ne layık görülen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ödülünü Belediye Başkanı Mustafa Poyraz’ın elinden teslim aldı. Başbakan Erdoğan, şiirlerini severek okuduğu Necip Fazıl adına düzenlenen şiir festivalinin onur ödülünü almaktan gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye’nin edebi hayatına damga vuran pek çok şair ve yazar yetiştiren Kahramanmaraş’ta bu yıl ilk kez düzenlenen Şiir Festivali’nin yankıları sürüyor. Necip Fazıl Kısakürek temalı festivalde, Necip Fazıl’ın fikir ve sanat dünyasına olan katkıları nedeniyle onur ödülüne layık görülen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ödülünü Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz’ın elinden teslim aldı. Ankara ziyareti sırasında ödülü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a teslim eden Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, Erdoğan’a Kahramanmaraş Şiir Festivali’nin etkinlik görüntülerinden oluşan ve Kahramanmaraş halkının bağrından çıkan şairlere vefasını gösteren albümü de takdim etti.

Başbakan Erdoğan: Gurur verici

Ana Teması Necip Fazıl Kısakürek olan Şiir Festivali’nde onur ödülüne layık görülmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başbakan Erdoğan, festivali düzenleyen Kahramanmaraş Belediyesi’ne Başkan Poyraz nezdinde teşekkür etti. Oldukça gururlandığını ifade eden Başbakan Erdoğan, "Şiirlerini severek okuduğum Üstad Necip Fazıl adına düzenlenen festivalin Onur Ödülü’nü almak gerçekten gurur verici” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ı dünya tanıdı

Kahramanmaraş Belediyesi’nin ilkini düzenlediği ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Şiir Festivali’nin bu yılki teması, “En büyük övüncüm Kahramanmaraşlı olmamdır” diyen Necip Fazıl Kısakürek olmuştu. Festival sebebiyle Türkiye’nin dört bir yanından 100’e yakın yazar ve şair Kahramanmaraşlılarla buluşmuştu. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla Maraş’ı şenlendiren şairler, ‘çat kapı şiir’ etkinliğiyle çeşitli okullarda sınıflara girerek şiirler okumuştu. Festival kapsamında her bir odası bir şairin eserleri ve hatıralarıyla donatılan Dedeoğlu Konağı Şairler ve Yazarlar Evi ile her biri bir şairin ünlü bir şiirini seslendiren bankların konulduğu Şairler Parkı’nın da açılışı gerçekleştirilmişti. Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, Şiir Festivali gibi organizasyonlarla Kahramanmaraş’ın edebiyat ve tarih başta olmak üzere tüm zenginliklerini dünyaya tanıtma fırsatı bulduklarını dile getirdi.