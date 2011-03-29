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Politika

ERDOĞAN NECEF'TE  NECEF (A.A)

29 Mart 2011 18:04

-ERDOĞAN NECEF'TE  NECEF (A.A) - 29.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile Irak ziyaretinin ikinci durağı olan Necef'e geldi. Erdoğan'ı Necef Uluslararası Havaalanı'nda, Necef Valisi Adnan El Zorfi ve Türkiye'nin Basra Başkonsolosu Ali Rıza Özcoşkun karşıladı. -HZ. ALİ'NİN TÜRBESİNE ZİYARET- Erdoğan, Irak ziyaretinin ikinci durağı Necef'te Hz. Ali'nin türbesini ziyaret etti. Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyet Necef'te Hz Ali'nin türbesini ziyaret ederek, burada dua etti. Erdoğan, türbeden çıktıktan sonra şehir merkezinden yürüyerek Şii dini lider Büyük Ayetullah Ali Sistani ile görüşmeye gitti.  Bu arada çevrede yoğun güvenlik önlemi alındığı görülürken, medya da Erdoğan'ın ziyaretine büyük ilgi gösterdi. 

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