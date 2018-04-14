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 ERDOĞAN: NE İŞİN VAR SENİN HATAY'DA?

Haber: İhsan YALÇIN-Kamera: Güven USTA-İSTANBUL DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi Hatay'a gitmiş

14 Nisan 2018 18:54

Haber: İhsan YALÇIN-Kamera: Güven USTA-İSTANBUL DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Hatay ziyaretini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Şimdi Hatay\'a gitmiş. Hani sanatçılarla dalganı geçiyordun. O adamın yanında  ne işiniz var diyordun. Ne işin var senin Hatay\'da? Niye? Kardeşlerim hesaba çektiler. Yanlış oluyor dediler. Gitmen lazım dediler\" diye konuştu.

\"HANİ SANATÇILARLA DALGANI GEÇİYORDUN\"
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Fatih İlçe Kongresi öncesi spor salonu önünde toplananlara hitap etti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu\'nun Hatay ziyaretini eleştirdi.  Erdoğan, ÖSO mensuplarına terörist denildiğini hatırlatarak \"Bay Kemal ne diyor. Onlar diyor terör örgütü. Onlar benim Mehmetçiğimle Afrin\'de savaşan yiğitler. Sen terör örgütü mensuplarıyla kol kola gidebilirsin ama onlar terör örgütüyle değil tam aksine benim Mehmedimle kol kol Afrin\'de savaştılar, savaşıyorlar. İşte şu anda Afrin\'de etkisiz hale getirilenler sayısı ne oldu biliyor musunuz? Yaklaşık 4 bin 200. Yürüyeceksin millet yürüyecek arkanda. Bak hani gitmiyordun ne oldu? Şimdi Hatay\'a gitmiş. Hani sanatçılarla dalganı geçiyordun. O adamın yanında  ne işiniz var diyordun. Ne işin var senin Hatay\'da? Niye? Kardeşlerim hesaba çektiler. Yanlış oluyor dediler. Gitmen lazım dediler\" diye konuştu.

\"YENİKAPI MİTİNGİNDE YAPTI\"
\"Bu adam aynısını nerede yaptı biliyor musunuz?\" diyen Erdoğan, \"Yenikapı mitinginde yaptı. Ona da davet gönderdim. Sayın Bahçeli anında cevabını verdi ve geldi. Beyefendi bay Kemal, cuma akşamına kadar gelmeyeceğini söylüyordu. Ama baskılar neticesinde o da geleceğini bildirdi. Ve bizim 7 Ağustos\'taki barış ve dayanışma mitingimize leke getirdi. Niye? Çünkü sonraki süreçte  barış ve dayanışma mitingi olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Ne söylersen söyle. Biz milletle barışığız. Biz milletimizle el eleyiz. Biz demokrasiyi yeniden inşaa ediyoruz\" şeklinde konuştu.

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-Erdoğan\'ın açıklaması
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