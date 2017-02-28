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Erdoğan, Nazlı Çelik'e sözleşme imzalattı

Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Pakistan'a gitti

28 Şubat 2017 20:01

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Star Ana Haber'in spikeri Nazlı Çelik'in sigara paketine el koydu, daha sonra da "Sigarayı bıraktım" sözleşmesi imzalattı.

Erdoğan, İslamabad'da düzenlenecek 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılmak üzere Pakistan'a gitti.

Seyahatte, Erdoğan'a, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da eşlik ediyor.

Pakistan ziyaretini takip eden isimler arasında Star Ana Haber'in spikeri Nazlı Çelik de var.

Yolculuk esnasında Nazlı Çelik'in sigara kullandığını öğrenen Erdoğan, sigara paketine el koydu ve Çelik'ten sigarayı bıraktığına dair yazı aldı.

Çelik, Erdoğan'ın ısrarı karşısında sigarayı bıraktığına dair notun altına imza attı.

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