-ERDOĞAN NAZIM HİKMET VE PUŞKİN'İ ANDI MOSKOVA (A.A) - 16.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sanatın, sporun, bilimin dilinin ortak olduğunu belirterek, ''Nazım Hikmet, Moskova'nın karlı kayın ormanında İstanbul hasretini dizelere döktü. Büyük Rus şairi Puşkin, bundan 170 yıl önce, İstanbul'u en güzel şekilde tasvir eden şairler arasında yer almıştı'' dedi. Erdoğan, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGIMO) tarafından kendisine verilen fahri doktora unvanının ardından öğrencilere hitap etti. Başbakan Erdoğan, uluslararası ilişkiler, dış politika ve diplomasi geleneğinin, her ülkeye göre farklılık arz ettiğini dile getirerek, her ülkenin, konumuna, gücüne, tarihi birikimine göre diplomasisini şekillendirdiğini söyledi. Küreselleşen dünyanın, diplomaside de ortak bir perspektifin oluşmasını beraberinde getirdiğini vurgulayan Erdoğan, bugün ülkelerin karşı karşıya kaldığı sorunların, ulusal olduğu kadar küresel bir boyut da arz ettiğine dikkati çekti. Ortadoğu'da yaşanan değişime dünya kayıtsız kalamadığını belirten Erdoğan, şu anda Doğu Akdeniz'in savaş gemileriyle dolu olduğuna, firkateynlerin, hücum botların orada bulunduğuna, dünyanın güçlü ülkelerinin şu anda Doğu Akdeniz'e yerleşmiş olduğuna işaret etti. Başbakan Erdoğan, Japonya'da meydana gelen depremin, Londra'yı etkileyebildiğini, ABD'deki bir finans krizinin küresel ölçekte tahribata yol açabildiğini anlattı. Erdoğan, sorunların küresel ve ortak olduğu bir dünyada, hiç kuşkusuz çözümlerin de ortak olması, küresel mahiyet arz etmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin, bulunduğu çalkantılı coğrafyada, demokrasiyi, istikrarı, huzur ve refahı muhafaza etmek, daha yüksek seviyelere ulaştırmak için gerçekten büyük gayret sarf ettiğini vurgulayan Erdoğan, zira Türkiye'nin Irak, Filistin, Lübnan, Tunus, Mısır, Libya meselelerinin hemen yanı başında bulunduğunu belirtti.. -''KOMŞULARLA SIFIR SORUN'' POLİTİKASI- İktidarı devraldıklarında ''komşularla sıfır sorun'' politikasını başlattıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Sorunumuz olan tüm ülkelerle diyalog mekanizmalarını kurduk, masaya oturduk ve çözüm odaklı bir samimiyet içinde meseleleri tek tek ele aldık. Komşularımız olan İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan ile uzun yıllardır devam eden sorunları bir bir çözüm yoluna koymaya başladık. Aynı şekilde, komşumuz Rusya ile işbirliğimizi farklı bir boyuta taşıdık, başta ekonomik olmak üzere yoğun bir işbirliği sergilemeye başladık. Türkiye, Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerini başlattı ve bu yönde reformlarını kararlı şekilde gerçekleştirdi, gerçekleştiriyor. 8 yıl önce Türkiye'nin toplam ihracatı 36 milyar dolardı. 2008 sonu itibarıyla bu 132 milyar dolara ulaştı. Böyle bir sıçrama yaptık. Küresel finans krizi sonrasında 2010 itibarıyla 114 milyar dolara kadar bu işi koruyabildik.'' Şu anda Türk müteahhitlik şirketlerinin, dünyada Çin'den sonra ikinci sırada bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, Türk müteahhitlerinin sadece Rusya'da 32 milyar dolar tutarında iş yüklendiklerini ve yüklendikleri işleri de başarıyla sonuçlandırdıklarını söyledi. -PUŞKİN'DEN NAZIM'A- Büyük Rus şairi Puşkin'in, bundan 170 yıl önce, İstanbul'u en güzel şekilde tasvir eden şairler arasında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, Bir diğer büyük Rus şairi Yesenin'in, hiç görmediği Boğaziçi'nin güzelliğini şiirlerle ifade ettiğini anlattı. Erdoğan, şunları kaydetti: ''Nazım Hikmet, Moskova'nın karlı kayın ormanında İstanbul hasretini dizelere döktü. Dostoyevski, Tolstoy, Rus edebiyatının şaheserlerini yazarken, kullandıkları evrensel dille sınırları aştı ve Türkiye'de de zihinlerde yer etti. Puşkin'in ziyaret ettiği Erzurum, güzel bir rastlantıdır ki bir ay önce Üniversitelerarası Kış Oyunlarına ev sahipliği yaptı ve en çok madalyayı da Rus üniversite öğrencileri aldı. Sanatın, sporun, bilimin dili ortaktır. Biz bugün, bu ortaklığı çok daha ileri seviyelere, daha geniş bir alana taşımak için gayret sarf ediyoruz. Tarihin ve kültürün kesiştiği noktalardan yola çıkarak, refah, barış ve huzur dolu bir dünya inşa etmek için Rusya ile birlikte çalışıyoruz.'' Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü öğrencilerinin, bu ortaklığın daha da yücelmesine, güçlenmesine gelecekte büyük katkılar sağlayacağına inandığını dile getiren Erdoğan, enstitüdeki Türk öğrencilerin de iki ülke arasında güçlü bir işbirliği köprüsünün oluşmasında kilit rol oynayacaklarını belirtti.