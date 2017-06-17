Erdoğan: Nazi benzetmesinin arkasındayım; yargımıza saygı duyun, biz kabile devleti değiliz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yönelik yapılan "otoriter rejim" eleştirileriyle ilgili olarak "Türkiye'yi otoriter bir rejim olarak değerlendirenler Türkiye'ye karşı saygısızlık yapıyor. Önce Türkiye'ye saygı duymasını öğrensinler" cevabını verdi ve "Bazı Avrupa ülkelerinin hükümetleriyle ilgili yaptığım Nazi benzetmesinin arkasındayım" diye de ekledi. Darbe gişiminden sonra başlatılan soruşturmalarda mağduriyet yaşandığına dair gelen eleştirilere de değinen Erdoğan, "OHAL ile temizlik harekatını yapacağız. Bunun için icazet almayacağız, kendi hukuk sistemimiz var. Bize 'yargı' diyenler kusura bakmasın, onlar da bizim yargımıza saygı duysunlar. Biz kabile devleti değiliz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz RTP kanalına verdiği mülakatta Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler ve gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın RTP'nin sorularına verdiği yanıtlardan önemli satır başları şöyle:

(ABD'nin PYD'ye silah desteği) Geçen ayki ABD ziyaretimde Başkan Donald Trump'a yaptığım uyarılara rağmen ABD Rakka operasyonunu PYD/ PKK ile gerçekleştirmekte ısrar etti. Şu anda ben Amerika'nın PYD'ye ve YPG'ye yaklaşım tarzını hiç şık bulmuyorum. Çok yanlış bir yaklaşım tarzı. Kaldı ki, Amerika'nın askerleri, subayları bu terör örgütüyle beraber hareket ediyorlar. Amerika bunlara çok ciddi miktarda ne yazık ki silah vermiştir. Bunların içinde ağır silahlar vardır, hafif silahlar vardır, miktarı çok çok fazla. Anlıyorum ki, bunlarla el ele, kol kola olduklarına göre demek ki terör örgütü olarak kabul etmiyorlar ve şu anda terörist örgütle işbirliği halinde Rakka'ya giriyorlar. Biz kendisine diyoruz ki, "Gelin bunu beraber yapalım. Bir terör örgütüyle bunu niye yapıyorsunuz? Amerika gibi güçlü bir devlete bir terör örgütüyle beraber hareket etmek yakışır mı? Bunu kendilerine söyledik ve bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ama baktık ki ısrarlılar, bize düşen de hayırlı olsun dedik, o kadar. ABD Halep'in PYD/PKK kontrolündeki Kobani (Ayn el-Arab) ilçesinde inşa etti. Bu havaalanıyla oraya yarın uçaklarını da indiriyor olacak. Onunla da oraya yerleşecek. İnsana sormazlar mı, siz bunları niye yapıyorsunuz, niye buralara giriyorsunuz? Şimdi FETÖ'yü biz Amerika'dan istiyoruz, Amerika vermiyor. Niye vermiyor? Bakın terörist başına Amerika'da, 400 dönümlük bir arazi ona tahsis edilmiş veya satılmış. Bu gerçekler ortada.

"Ülkemize taciz olursa gereğini yaparız"

(Rakka operasyonuyla ilgili) Biz şunu söyledik. Eğer ülkemize en ufak bir taciz olacak olursa biz kimseyle bunu danışmayız, konuşmayız, gereğini de yaparız.

(Batı'daki İslami terör söylemiyle ilgili) Ne demek İslami terör? Anlamı itibariyle barış olan İslam'a terörü nasıl yakıştırırsınız? Biz Hristiyani terör diyor muyuz? Demiyoruz. Semavi dinlerin hiçbirine böyle bir şeyi biz bugüne kadar yakıştırmadık.Sevgili Peygamberimizin ortaya koyduğu ilke şudur: Bir insanı öldüren, tüm insanlığı öldürmüş gibidir.

"Katar'a abluka ciddi bir kumpas"

(Katar'a ablukayla ilgili): Şu anda Katar'a yapılan uygulamanın doğru olmadığını görüyorum. Katar'a yapılan bir başka ülkeye olduğu zaman biz orada da hep o ülkelerin yanında hep yer aldık. Yani bir taraftan gıda ambargosuydu, bir taraftan başka türlü ambargolardı vesaire... Hiçbirini kabul etmedik. Burada aslında çok ciddi bir kumpas görüyorum ve bu şık değil. Biz istiyoruz ki bayrama kadar diyalog yoluyla çözülsün ve Suudi Arabistan burada büyüklüğünü ortaya koysun. Biz bölgede çatışma çıkmasını asla istemeyiz. Körfez'in bütününe yönelik bir barışın güvenilirliğini sağlamaya yönelik adımlar atıyoruz.

"Bize 'otoriter' diyen saygısız"

Otoriter rejim iddiaları: Türkiye'yi otoriter bir rejim olarak değerlendirenler Türkiye'ye karşı saygısızlık yapıyor. Önce Türkiye'ye saygı duymasını öğrensinler. Darbe girişiminden dolayı üzüntülerini bize belli etmeyenlerin bu yaklaşımlarını kabullenmemiz mümkün değil. NATO'daki dostlar dahi bulunmadılar. Darbeci askerlerin birçoğu Yunanistan ve Almanya'da. Hatta şu anda NATO'da olup da maalesef oraya sığınanlar var. Şimdi bunu neyle izah edeceğiz? Türkiye medenidir, Türkiye uluslararası hukuka riayet eden bir ülkedir ve biz bu yakıştırmalara kesinlikle taviz vermeyiz.

"Nazi benzetmemin arkasındayım"

(Hollanda ile yaşanan kriz ve AB ülkelerinin insan hakları eleştirileriyle ilgili) Bazı Avrupa ülkelerinin hükümetleriyle ilgili yaptığım Nazi benzetmesinin arkasındayım. Benim bakanımı arabanın içerisine mahkûm eden ve bir faşist dayatma değil de nedir? Avrupa Birliği'nin ülkeleri yeri geldiği zaman Türkiye'yi insan hakları açısından hesaba çekiyorlar, hazırladıkları raporlarda birçok hakaretler var. Önce şu anda terör örgütlerinin cirit attığı Avrupa ülkeleri hesaba çekilsin. Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesindeki PKK Avrupa Parlamentosunda cirit atıyor. Bunlar samimiyetsiz anlayışlar.

"Pers yayılmacılığını doğru bulmuyorum"

(Trump'ın "İran Ortadoğu'yu dengesizleştiriyor" söylemiyle ilgili) Türkiye'nin bölgede İran'la ayrı düştüğü veya ortaklık yaptığı konular var. Çünkü bölgede siz İran'sız bir Irak meselesini çözemezsiniz. Bu görüşmelerde İran'ın da bulunması gerekiyor. Suriye'de rejim İran'la çalışıyor mu? Çalışıyor. İran'ın mezhebi noktadaki yayılmacılığında Suriye bir alan. Ama ben bu yayılmacılığı bir Pers yayılmacılığı olarak görüyorum ve doğru bulmuyorum. Şu anda biz Rusya İran -Türkiye 3'lü mekanizması çalışmalarını sürdürüyor. Biz de diyoruz ki, Amerika da burada yerini alsın. Suudi Arabistan da yerini alsın.

"Türkiye bir kabile devleti değildir"

(Darbecilerin yargılanması) Bunların birçoğunun darbeci oldukları video tespitleriyle, fotoğraflarla kanıtlandı. Adamın elinde silah, mahkemede diyor ki, 'ben değilim'. Ne değilsin? İşte elinde silah. Orada vuruyorsun, şehit ediyorsun.Soruyorum size, 249 şehidin faili kim? 2 bin 193 gazinin faili kim? 249 şehidin hesabını sormayacak mıyız? Şimdi OHAL ile temizlik harekatını yapacağız. Bunun için icazet almayacağız, kendi hukuk sistemimiz var. Bize 'yargı' diyenler kusura bakmasın, onlar da bizim yargımıza saygı duysunlar. Biz kabile devleti değiliz, "Biz Mısır'daki Sisi gibi işbaşına gelmiş bir ülke değiliz.

"AB, bize verdiği sözleri tutmadı"

(Avrupa Birliği'ne üyelik süreciyle ve AB ile ilişkiler) Türkiye 54 yıl geçmesine karşın hala AB kapısında bekletiliyor.. Avrupa Birliği Müktesebatını yerine getirme bakımından Türkiye kadar aslında başarılı olan bu yeni alınan ülkeler içerisinde ülke yok. Diyoruz ki, açın fasılları, çalışalım, nerede eksiğimiz varsa söyleyin, süratle yerine getirelim. AB geri kabul anlaşması ve vize meselesi konusunda Türkiye'ye verdiği sözleri tutmamıştır. Latin Amerika ülkelerine, Schengen verme noktasında imkân veren Avrupa, Türkiye gibi müzakere sürecinde olan ülkeye vermiyor,anlamakta zorlanıyoruz.