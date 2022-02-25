Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne Ukrayna tepkisi: Maalesef kararlı bir duruş sergilemedi; nasihatle bir yere varmak mümkün değil

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada Avrupa Birliği ve Batı ülkelerini eleştirdi. "Kararlı bir adım atılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Maalesef ciddi kararlı bir duruş sergilemediler. Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Bu nasihatle bir yere varmak mümkün değil" dedi.

"Bugünkü NATO zirvesinde ne gibi adımlar atacağız bunu konuşacağız. Bol bol kınamak, böyle bir adeta karagöz hacivat cümbüşüne bu işi döndürmemek gerekir" diyen Erdoğan, "Temenni ederim ki bugünkü NATO zirvesi daha kararlı bir duruş ortaya koyar" ifadelerini kullandı.

"NATO'nun daha kararlı bir adım atması gerekirdi"

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Rusya'nın Ukrayna’da işgali kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere bugün 17.00’de telekonferans yoluyla bir araya gelecek. Söz konusu görüşmeye ilişkin olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Bizim bugüne kadar NATO'nun tavrıyla alakalı tavrımız çok net açıktı. Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adım NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak genel sekreter Jens Stoltenberg'la yaptığımız görüşmelerimiz var. Bu görüşmelerde de NATO'nun tavrı konusunda belirlediğimiz tavrımızı onlara da iletmiştik. Bugünkü toplantıda da tüm liderlerin duruşunu görerek biz de duruşumuzu açıklayacağız" diye konuştu.

Ukrayna'daki TC vatandaşları: Hava taşımacılığı pek güvenli değil, karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemleri yapıyorlar

Ukrayna'daki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının durumuyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımız açıklamayı yaptı. Gerek büyükelçiliğimiz gerek başkonsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Tabii hava taşımacılığı nokrasında şuanda durum pek güvenli değil. Onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini gerek büyükelçiliğimiz gerek başkonsolosluklar yardımcı olmak suretiyle yapıyorlar. Bu konuda da oradaki vatandaşlarımızın büyükelçilik ve başkonsolosluğa müracaat etmeleri suretiyle iletişimi kurmaları konusunda açıklamalarımızı yaptık” dedi.

Avrupa Birliği ülkelerine Ukrayna tepkisi: Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar

Avrupa Birliği'nin bu dönemdeki tutumunu nasıl değerlendirdiği sorulan Erdoğan, "Parti sözcümüzün yaptığı açıklama çok açık ve net. Şu andan Avrupa Birliği ve bunun yanında batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler. Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Bu nasihatle bir yere varmak mümkün değil. Ne yapacaksınız, attığınız adım var mı? Buna baktığınız zaman attığınız bir adım yok. Bugünkü NATO zirvesinde ne gibi adımlar atacağız bunu konuşacağız. Yoksa bol bol nasihat çekmek, kınamak, adeta karagöz hacivat cümbüşüne bu işi döndürmemek gerekir. Bugüne kadar bol bol nasihat çeken Batı şuanda da hala bu nasihatlerine devam ediyor. Temenni ederim ki bugünkü NATO zirvesi daha kararlı bir duruş ortaya koyar" ifadelerini kullandı.