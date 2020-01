Erdoğan: Nasıl oluyor da Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz ? (4)

\'ASGARİ ÜCRET, 15 YILDA 9 KAT ARTMIŞ OLDU\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Ak Parti Sinop 6’ncı Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Burada partililere hitaben konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün açıklanan 2018 asgari ücrete değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün açıklanan asgari ücreti beyefendiler beğenmiyor. 2002 yılında hükümete geldiğimizde asgari ücret neydi biliyor musunuz, 184 liraydı. Biz bunu geçen yıl bin 404’e çıkarmıştık, şimdi ise 14,3 artışla bin 603 TL’ye çıktı. Eline dilini dursun, ya nereden nereye. Bu rakam, asgari ücretin evli olmasına, çocukların sayısına göre daha da artabiliyor. Böylece 15 yılda asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırmış olduk. Ve hiçbir zaman enflasyonun altına düşürmedik. İstihdamı teşvik etmek için bu asgari ücrete 100 lira da işveren teşviki uyguluyoruz. Türkiye büyüdükçe, zenginleştikçe bundan 80 milyon vatandaşımızın tamamı, 81 vilayetimizin her biri payına düşeni alacaktır” dedi.

Türkiye\'nin, son 15 yılda üstlendiği sorumlulukları fazlasıyla yerine getirdiğini belirten, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim için siyaset millete hizmet etmenin, ülkemizi layık olduğu seviyelere taşımanın bir vasıtasıdır. Bir taraftan ülkemizi her anlamda kalkındırmanın mücadelesini verirken, aynı zamanda Türkiye’nin itibarına da itibar katıyoruz. Türkiye son 15 yılda hangi sorumluluğu üstlenmişse, hepsinin hakkını fazlasıyla vermiştir. Türkiye hangi uluslararası örgütün dönem başkanlığını yapmışsa, hepsine de damgasını vurmuştur” diye konuştu.

\'KUDÜS KONUSUNDA BÜYÜK BİR DİPLOMATİK ZAFERE İMZA ATTIK\'

Partililerin ‘Kudüs’e uzanan eller kırılsın’ sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Filistin meselesi başta olmak üzere, Müslümanların on yıllardır kanayan yarasını sarmanın mücadelesini veriyoruz. Kudüs’ü hedef alan bir adım üzerine, 13 Aralık\'ta İstanbul’da düzenlediğimiz o tarihi zirve, İslam dünyası açısından bir dönüm noktası olmuştur. Bölgece İslam dünyası Kudüs’e sahip çıktığını, Filistinlilerin asla yalnız olmadığını, İstanbul’dan tüm dünyaya ilan etti. Artık Türkiye’nin, Filistin başkenti neresidir, Kudüs’tür. Ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki tarihi oylama ile Amerikan yönetiminin Kudüs’le ilgili aldığı kararın hukuksuzluğu en üst düzeyde tescillendi. 3 hafta gibi çok kısa süre içerisinde dostlarımızın ve kardeşlerimizin de desteğiyle büyük bir diplomatik zafere imza attık. Türkiye’nin Kudüs konusundaki dik ve kararlı duruşunun dünyanın dört bir köşesinde takdir edildiğini görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Kudüs meselesinin sadece Müslümanların değil, Hem Hristiyanların hem de tüm dünyanın sorunu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kudüs meselesi sadece Türkiye’nin veya sadece Müslümanların meselisi değildir. Kudüs meselesi hem Müslümanların hem Hristiyanların hem de tüm insanlığın meselisidir. Ben İslam ülkelerinin liderlerini ararken diğer taraftan Hristiyan dünyasının liderlerini de aradım. Papa Hazretlerini aradım, Sayın Putin’i aradım. Endenozya Devlet Başkanı\'nı da aradım. Kral 2. Abdullah, onunla gayet iyi bir diyalog içinde bu çalışmaları yürüttük. Sonunda hamd olsun başarıyı yakaladık. Teşekkür için de bu ülkelerin liderlerini tek tek aradım, hala arıyorum. Örneğin dün sayın Papa Hazretlerini aradım, teşekkür ettim. Hatta kendilerinden dedim ki; bir randevu, hem teşekkür ziyareti, hem siz beni 2014’de ziyaret etmiştiniz, şimdi de ben size bir iadeyi ziyaret yapmak istiyorum. Öbür tarafta zaten Rusya, İran, Türkiye olarak Suriye’de yoğun bir çalışmamız var. Cuma günü Fransa’ya gidiyorum. Türkiye Fransa ikili ilişkilerini masaya yatıracağız.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika’da 2009 yılında 12 Türkiye büyükelçiliği varken bu sayısının 41’e yükseldiğini söyleyerek, “2003 yılında 5 milyar Dolar olan Türkiye-Afrika ticaret hacmi, geçtiğimiz sene 23 milyar Doları aştı. Türkiye’nin Afrika’ya sattığı ürünlerin hem çeşidi, hem hacmi büyüyor. Kıtanın dört bir tarafında bayrağımız gururla dalgalanıyor. İnşallah Sudan’da bir ada meselesi ile ilgili adım da attık. Bu adayı inşallah bizlere tahsis etmeleri halinde bu adayı zaten 3 tane birisi Hanefi Cami, Şafi Cami bir de gümrük tesisleri olmak üzere onları TİKA ile biz restore ettik. Şimdi de adanın tamamını bizlere tahsis etmeleri halinde adanın tamamını aslına uygun olarak inşallah restore edeceğiz” dedi.

MİLLETİMİZ BU HADSİZLERE HADLERİNİ BİLDİRECEKTİR\'

2019 seçimlerinin milli iradenin tecelli edeceği, millete hizmet edenlerle hakaret edenlerin ayrışacağı bir turnusol kağıdı olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

\"10, 15 sene öncesine kadar ülkemizin adının bilinmediği yerlerde hamd olsun, bugün Türkiye deyince gözler parlıyor. Atalarımız ne diyor biliyor musunuz, her vakte bin bahane bulur binamaz olan. Çalışmakta, üretmekte millete ve ülkeye hizmet etmekte gözü olmayan siyasetçide bir sürü bahane olur. Bunlar sabah, akşam sürekli millete olumsuzluk aşılarlar. Vizyonsuzluklarını, becerisizliklerini örtmek için yalanı, hakareti, iftirayı ortalığa boca etmekten çekinmezler. Siyaseti kendi seviyelerine düşürmek için her türlü ahlaksızlığı, her türlü edepsizliği yapmakta tereddüt etmezler. Bunlar milletin sırtına kene gibi yapışan kifayetsiz muhterislerdir. Bunlar Türkiye siyasetinin, Türk demokrasinin içlerindeki kir ve balçıkla kirleten bir avuç çapsızdır. Özellikle anamuhalefet partisi içinde bu tarz tiplerin ciddi bir sayıya ulaştığını görüyoruz. Milletle, milletin değerleri ile en ufak bağı olmayan edep ve nezaket fukarası bu şahıslar, bizim burada dillendirmeye edebimizin elvermeyeceği hakaret ve galis küfürlerle insanımıza saldırıyorlar. Şüphesiz milletimiz kendisi için çalıştığını, kimin de FETO ve PKK gibi terör örgütlerine piyonluk yaptığını çok iyi görüyor. Sandık önüne geldiğinde milletimizin bu hadsizlere, yalan ve hakareti siyaset sanan bu ahlak fukaralarına hadlerini bildireceğinden ben eminim. Milletimiz nasıl 16 Nisan’da, kendisini İzmir’e denize dökmekten bahsedenleri sandığa gömmüşse, 15 Temmuz kahramanlarına küfür edenleri de 2019’da aynı akıbete uğratacaktır. Elbette biz şimdiye kadar bunların seviyesine inmedik, inmeyeceğiz. Vakarımızdan, asaletimizden taviz vermeden, doğru bildiğimiz yolda milletimizin geleceği ülkemizin huzuru için çalışmaya devam edeceğiz. 2019 seçimleri bir kez daha milli iradenin tecelli edeceği, millete hizmet edenlerle hakaret edenlerin ayrışacağı bir turnusol kağıdı olacak. Bu seçimlerde aynı zamanda Türkiye’nin önümüzdeki bir asrına istikamet çizecek bir yol haritası da belirleyeceğiz” dedi.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan partilileri selamladı.

ERDOĞAN PASTANEDE ELMA SUYU İÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kastamonu 6. Olağan İl Kongresi\'nin ardından Sinop\'a geçerken, KOSGEB kredisi ile iş kuran bir çocuk annesi Aslıhan Demir\'in işlettiği pastaneyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu\'daki kongre sonrası Sinop\'a geçmek için havalimanına giderken, kent merkezinde pankart açarak kendisini çaya davet eden Aslıhan Demir\'in işlettiği \'Ayşece Butik Mutfak\' isimli pastanenin önünde durdu. Erdoğan, Demir\'e zamanı olmadığını söyledi ancak Demir\'in ısrarı üzerine aracından inerek pastaneye girdi. Demir, Erdoğan\'ın elma suyu içmeyi tercih etiğini söyledi. Demir, Erdoğan\'ın ziyaretiyle çok mutlu olduğunu belirterek, \"Bir önceki gelişinde de pankart açarak çaya davet etmiştik. Ancak yolun karşısından gittiği için pankartı görmemişti. Bu kez gördü ve durdu. Çok mutlu oldum. Çok alçakgönüllü bir insan. Yaklaşık 10 dakika sohbet ettik\" diye konuştu.

