T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: Nasıl oluyor da Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz ? (3)

"MAZLUMLAR, MAĞDURLAR TÜRKİYE'YE BAKIYOR" CUMHURBAŞKANI Recep Tayip Erdoğan, Sinop'ta "“Dünya nereye bakıyorsunuz biliyor musun Türkiye’ye bakıyor

30 Aralık 2017 21:16

\"MAZLUMLAR, MAĞDURLAR TÜRKİYE\'YE BAKIYOR\"
CUMHURBAŞKANI Recep Tayip Erdoğan, Sinop\'ta \"“Dünya nereye bakıyorsunuz biliyor musun Türkiye’ye bakıyor. Mazlumlar mağdurlar nereye bakıyor biliyor musun Türkiye’ye bakıyor. Mazlumlar, mağdurlar nereye bakıyor biliyor musunuz Türkiye’ye bakıyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6.Olağan İl Kongresine katılmak üzere Sinop’a geldi. Sinop Havaalanı’nda karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından otobüsle Uğur Mumcu Meydanı’nda kendisi bekleyen kalabalığa seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Türk Bayrakları ile süslenen meydanda bekleyenlere hitaben yaptığı konuşmada, 16 Nisan referandumunda Sinop’un verdiği desteğe teşekkür ederken, şöyle dedi:
\"Şimdi hedef 2019 Mart Yerel Seçimleri ve ardından da inşallah Kasım Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemine geçiş ve parlamento seçimleri. Buna hazır mıyız? Gerek ana kademe gerek kadın kollarımız gerek gençlik hep birlikte yapacağımız çalışma ile inanıyorum ki 2019’daki bu değişim ve dönüşümü tüm Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Dünya; mazlum mağdurlar Türkiye’ye bakıyor. Sudandaydım oradan Çad’a geçtim oradan Tunus’a geçtim.  Dolaştığım ülkelerde hep \'Türkiye\' deniyor. Televizyonlarda izlemişsinizdir bayraklarımız o yollarda nasıl dalgalandığını gördünüz. Çünkü emperyal güçler hiçbir zaman bu mağdurların, mazlumların yanında olmadı ama ecdadımız tam aksine onların yanında oldu. Şimdi de bizden bekliyorlar. Elimizden geleni yapacağız. Ne diyoruz; \'Dünya 5’ten büyüktür.\' Er veya geç bu olacak bunun başka çıkışı yok. Zira 196 ülkeyi bir ülkenin iki dudakları arasına bırakamayız. Eğer adaletse 196 ülke de burada hakkını alması lazım. İşte bunun için çalışıyoruz. Bize yakışan bu, olması gereken de bu. Artık Rabiamızı en önce kendimiz yaşayacağız ondan sonra da tüm dünyada yaşatacağız” dedi.
Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN-Esra AKSU/SİNOP, (DHA)–
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MAĞDURLAR TÜRKİYE BAKIYOR" CUMHURBAŞKANI Recep Tayip Erdoğan SinopTürkiyeyeMazlumlarCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanOlağanKongresineSinopaSinop HavaalanındaCumhurbaşkanı ErdoğanUğur Mumcu MeydanındaTürk Bayrakları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24